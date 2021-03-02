İSKİ itiraz edince konut alanı daraldı, park alanı arttı

Bakanlar Kurulu kararıyla 2016 yılında riskli alan ilan edilen İstanbul Sarıyer'deki Çamlıtepe (Derbent) ve Darüşşafaka mahallesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planları 2019 yılının eylül ayında itirazlar için askıya çıkarılmıştı.

280 bin metrekarelik alanı ilgilendiren planlara askı sürecinde İSKİ itiraz etti. Bakanlık, İSKİ'nin itirazı uygun bularak planda gerekli değişiklikleri yaptı ve 22 Ocak 2021 tarihinde onayladı. Planlar değişiklik sonrası tekrar askıya çıkarıldı.

KONUT VE PARK ALANI DEĞİŞTİ

Askıya çıkarılan plana göre İSKİ'nin itirazı doğrultusunda konut ve park alanı için ayrılan alanlarda değişikliğe gidildi. Mahallede konut için ayrılan 192 bin metrekarelik alan 189 bin metrekareye düşürüldü. 31 bin 300 metrekarelik park ve yeşil alan oranı da 34 bin metrekareye çıkarıldı.

PLANLAR NE İÇERİYOR?

1960'lı yıllardan beri yıkımlara direnen, 1970'li yıllarda çekilen Yeşilçam filmlerine set olan İstanbul'un en ünlü gecekondu mahallesi Derbent'in imar planları bakanlık tarafından 2019 yılında hazırlanmıştı.

Toplam 1600 adet imar mevzuatına aykırı gecekonduların bulunduğu mahalledeki parseller; Maliye Hazinesi, İBB, Oto Sanatkarları Konut Yapı Kooperatifi ve Darüşşafaka Cemiyeti'ne ait.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2017 tarihli yetkilendirme yazısı ile riskli alanda gerçekleştirilecek uygulamalar için İBB Başkanlığı geçici olarak yetkilendirilmişti. Plana göre riskli alan içerisinde İBB mülkiyetindeki parsellerde yer alan vatandaşlar için en yakın rezerv (yeni) konut alanında geçici konut yapımı sağlanacaktı.

Boşaltılacak alanda ise alt yapısıyla birlikte anahtar teslim yapılacak sosyal konutlar Derbent Mahallesindeki vatandaşlara verilecek. Gecekondu sakinlerinin tahliyesi sırasında taşınma masrafları karşılanacak ve kiracılara 1 yıllık kira bedeli ödenecek. Plana göre mahalleye yüzde 15 inşaat hakkı ve 5 kat yükseklik sınırı getirilmiş durumda.

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