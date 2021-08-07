Darüşşafaka’dan 65 yaş üstü bağışçılarına “ikinci bahar”

158 yıldır eğitimle yaşamları değiştiren Darüşşafaka Cemiyeti, öğrencilerin nitelikli ve çağdaş bir eğitimle yetişmesine katkıda bulunan bağışçılarının ileri yaşlarını daha güvenli, sağlıklı ve konforlu geçirebilmeleri için kaliteli yaşam alanı sunuyor.

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1863 yılından bu yana “eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, yetenekli çocukların yaşamını eğitimle değiştiren Darüşşafaka Cemiyeti, öğrencilerinin nitelikli ve çağdaş bir eğitimle yetişmesine katkıda bulunan 65 yaş üzerindeki bağışçılarını Rezidanslarıyla konforlu ve güvenli bir yaşamla buluşturuyor.

Eğitim alanında üstlendiği öncü rolü ileri yaş bakımına da taşıyan Darüşşafaka Cemiyeti hem Darüşşafaka Eğitim Kurumları için kaynak yaratmak hem de bağışçılarının ileri yaşlarını güvenli ve konforlu bir ortamda geçirmelerini sağlamak amacıyla 1997 yılında hizmete açtığı Yakacık Rezidans'ın ardından Maltepe, Şenesenevler ve Urla Rezidans'ı hayata geçirdi. Bugün 65 yaş üstü 500'e yakın bağışçıya Darüşşafaka Rezidansları'nda sağlıklı, güvenli, konforlu bir “ikinci bahar” geçiriyor.

“DARÜŞŞAFAKA REZİDANSLARI HERKESİN İÇİNDEN BİR KIVILCIMI BULUP ÇIKARIYOR”

İstanbul Üniversitesi'nde İngiliz Filolojisi Bölümü'ndeki eğitiminin ardından ABD'de Case Western Reserve Üniversitesi'nde antropoloji alanında master ve doktora yapan Sanay Sokullu,15 yıl İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulu'nda tıp öğrencilerine İngilizce dersleri vermiş. Aynı zamanda Darüşşafakalı fizik profesörü, merhum Adnan Sokullu'nun eşi de olan Sanay Sokullu 2008'de yaptığı bağışla Darüşşafaka Yakacık Rezidans sakinleri arasına katılıyor. Rezidanstaki yaşamından o kadar çok memnun kalıyor ki ağabeyini de yanına alan Sanay Sokullu, “Rezidanslar birçok şeye imkan açıyor. Darüşşafaka nasıl çocukların içindeki yetenekleri çıkarıp onları geliştirebilecekleri ortamı sağlıyorsa, Rezidanslarda da ileri yaştaki bağışçıları için aynı şeyi yapıyor. Herkesin içinden bir kıvılcımı bulup çıkarıyor. Şahane bir şey. Mesela burada hobi hocamızın teşvikiyle bir koro kuruldu, ne güzel şarkılar öğrendim, çok hoşuma gitti. Bir üyemiz 79 yaşına kadar eline fırça almamış, burada 200 tablo yaptı. Nerede bulursunuz siz böyle imkanı?” diyor.

“YILLARIN YORGUNLUĞUNU BURADA ATIYORUM”

Darüşşafaka Urla Rezidans sakinlerinden emekli savaş pilotu Zübeyir Batur ise Rezidanstaki yaşamına dair şu değerlendirmeleri yapıyor: “Benim özlediğim bir hayattı buradaki… Yılların yorgunluğunu burada atıyorum. Çok mutlu ama bir o kadar da yorucu bir hayatım oldu. Burada ise mutlu ve dinlendirici bir hayatım var. Çok da güzel bir tesis. Daha iyisi olur mu? Ben, Amerika'da da huzurevlerini gezdim, buradan daha iyi değildi. Personel de çok nitelikli… Canla başla çocuklar koşturuyorlar, annelerine babalarına hizmet eder gibi ediyorlar. Rezidansa geldikten sonra günün 24 saati benim oldu. Bol bol vaktim var. İşte bu nedenle aynı anda iki kitap yazabiliyorum. Hemen hemen her ay birkaç yerde söyleşim oluyor ve birikimlerimi paylaşmanın mutluluğuyla ile zamanımı geçiriyorum.”

TEK SEFERLİK BAĞIŞ YAPMAK YETERLİ

Rezidanslarda verilen hizmetlerden ve ömür boyu sağlık güvencesinden yararlanabilmek için Darüşşafaka Cemiyeti'ne bir kereye mahsus bağış yapmak ve 65 yaşının üzerinde olmak gerekiyor.

7 GÜN 24 SAAT SAĞLIK HİZMETİ

Darüşşafaka Rezidansları'nda 7 gün 24 saat sağlık hizmeti veriliyor. Tüm rezidanslarda uzman sağlık ekipleri görev yapıyor. Her türlü acil durumda ilk müdahale yapılabiliyor. Bağışçıların sağlık geçmişleri yakından takip edilerek, düzenli sağlık kontrolleri yapılıyor ve önleyici hekimlik hizmeti veriliyor.

Sağlık hizmetleri, sadece rezidans içinde sunulan hizmetlerle de sınırlı değil. Gerekli durumlarda, bağışçıların her türlü tetkik, tedavi ve operasyonları anlaşmalı sağlık kurumlarında gerçekleştiriliyor. Bağışçıların ilerleyen yıllarda yardımlı yaşama ihtiyaç duymaları halinde, bakımları özel olarak tasarlanmış bakım ünitelerinde ömür boyu sağlanıyor.

“İLERİ YAŞ BAKIMINDA BENZERSİZ BİR MODELİZ”

Darüşşafaka Rezidansları'nın ileri yaş bakımında Türkiye için benzersiz bir model oluşturduğuna dikkat çeken Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, “Darüşşafaka olarak bir yandan İstanbul Maslak'taki Okulumuzda 1.000'e yakın babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuğumuzu nitelikli bir eğitimle yetiştirirken diğer yandan da Rezidanslarımızda 500'e yakın 65 yaş ve üzeri bağışçımıza güvenli, sağlıklı ve konforlu bir yaşam ortamı sunuyoruz. Büyüklerimiz, Rezidanslarımızda yaşamak için yaptıkları tek seferlik toplu bağışla hem kendi geleceklerini garanti altına alıyorlar hem de Darüşşafakalı öğrencilerin eğitimine kaynak yaratıyorlar. Bir bakıma Darüşşafaka çatısı altında nesiller arasında iyilikten bir köprü kuruyoruz.” diye konuştu.