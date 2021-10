Muharrem İnce: Kumarda kaybeden siyasette kazanır

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ordu’da partisinin İl Başkanlığı ile Altınordu İlçe Başkanlığı binasının açılış programına katıldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ordu’da partisinin İl Başkanlığı ve Altınordu İlçe Başkanlığı hizmet binalarının açılış programına katıldı.

İnce, burada yaptığı konuşmada terörün her türlüsüne parti olarak karşı olduklarını belirterek, “Terörün her türlüsünü kınayan bir partiyiz. DHKP-C’si, FETÖ’sü, DEAŞ’ı, IŞID’ı, PKK’sı kim varsa. Senin teröristin, benim teröristim yok. Terörün her türlüsüne karşıyız. Anlımız ak, başımız dik. Tavrımız net. İki sene önce tezkereye evet deyip, bugün hayır diyenlerden değiliz biz. Dün ne diyorsak, bugün o. İlkeli bir siyaset yapacağız, konjonktürel bir siyaset değil” diye konuştu.

Açılış programı sonrası, beraberinde partililer ve vatandaşlar ile beraber esnaf ziyaretine çıkan İnce, ilk olarak sokakta Aşık Veysel'in ‘Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü söyleyen öğrencilere eşlik etti, sonrasında ise bir kıraathanede oyun oynayan vatandaşların masasına oturdu. Burada vatandaşlar ile bir müddet okey oynayan Genel Başkan İnce, oyunu kaybedince ise “Kumarda kaybeden siyasette kazanır” ifadelerine yer verdi.

Esnaf gezisi esnasında bir çay ocağında çay içen İnce, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, memleket hareketine başladıklarından bu yana bu Ordu'ya üç kez geldiklerini ifade etti. Ordu'yu yakından takip ettiklerini ifade den İnce, “İnşallah burada birinci parti olacağız, onun için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Genel Başkan İnce, Sırrı Paşa Caddesi üzerinde enstrüman çalan iki çocuğun arasına oturmak istedi. Çocukların yanına oturan İnce, bankın ıslak olduğunu anlayınca şaşkınlık yaşayarak, “Orası ıslakmış, suyun içinde oturduk” diyerek tebessüm etti. Enstrüman çalan çocuklara bir miktar para veren İnce, esnaf ziyaretlerinin ardından Ordu'dan ayrıldı.