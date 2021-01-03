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13 gündür aranan kadın ölü olarak bulundu

Isparta’da 13 gündür kayıp olarak aranan 31 yaşındaki Gülsüm Doğan'ın  cansız bedeni Burdur’da dağlık alanda bulundu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:33, 03/01/2021
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13 gündür aranan kadın ölü olarak bulundu

Isparta’nın Sermet Mahallesi’nde oturan Gülsüm Doğan, 22 Aralık’ta evinden çıkıp, en son Gökçay Mesire Alanı’nda görüldükten sonra ortadan kayboldu.

Yakınlarının bir daha haber alamayınca yaptığı kayıp başvurusu üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Doğan’ın en son görüldüğü bölgede arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarını devam ettiren AFAD ekipleri, bugün sabah saatlerinde, Burdur’un Ağlasun ilçesindeki dağlık alanda Doğan’ın cesedine ulaştı. Gülsüm Doğan’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. (DHA)

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