15 Temmuz gazilerine zammı çok gördüler

15 Temmuz şehit yakınları ile gazilerine her ay yapılan bin liralık yardımda 2021 yılı için artışa gidilmedi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası kapsamında toplanan 338 milyon lirayı hatırlatarak, “4 yıl boyunca paraların üzerine yatmışlardı. Bizim zorlamamızla aylık bin TL'lik yardım şeklinde dağıtmaya başladılar. Her şeye zam yapan iktidar, şehit ve gazilerin hakkı olan para üzerinden sadaka gibi dağıttığı yardıma zam yapmaya tenezzül etmedi” diye konuştu.

15 Temmuz şehit yakınları ile gazileri için toplanan yardım paralarını bir kez daha TBMM gündemine getiren Emir, “Vakfın 251 şehit yakını ile 2 bin 734 gazi için her ay yaptığı ödemenin toplamı olan 3 milyon TL'lik miktar, hesaptaki ana paranın getirdiği faizden bile daha az” dedi. Vakıf yönetimiyle ilgili ise Emir, “Yardım paraları FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir vakıfta yöneticilik yapmış kişiye emanet” dedi.

HESAP VERMİYOR

15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları Vakfı'nın Başkanı Ufuk Yeğin ise “Bizim için toplanan yardımların verilmesi için başvuru yaptık, sonuç alamadık. Ana paranın faiz geliri bile 6 milyon TL'yi buluyor, bize dağıttıkları rakam toplamda 3 milyon TL. Faiz getirisinin bile tamamını şehit yakınlarına ve gazilere yansıtmayan bir anlayış ile karşı karşıyayız. Kurulan vakıf, hesap verebilir bir durumda değil” dedi.

GAZİLER: VAKIF BİZE HESAP VEREMİYOR

Vakıf yönetimiyle ilgili yanıtlanması gereken sorular olduğunu söyleyen Emir, “Yardım paraları FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir vakıfta yöneticilik yapmış kişiye emanet” dedi.

15 Temmuz gazilerinin haklarını aramak amacıyla kurdukları 15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları Vakfı'nın Başkanı Ufuk Yeğin ise şunları söyledi: “Bizim için toplanan yardımların verilmesi için başvuru yaptık, sonuç alamadık.

2 ay önceki rakamlarla ana paranın faiz geliri bile 6 milyon TL'yi buluyor, bize dağıttıkları rakam toplamda 3 milyon TL. Faiz getirisinin bile tamamını şehit yakınlarına ve gazilere yansıtmayan bir anlayış ile karşı karşıyayız. Kurulmuş olan vakıf, hesap verebilir bir durumda değil.”