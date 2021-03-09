16 yaşındaki gence işkence etmişlerdi! Şüpheliler yakalandı

Güvenevler Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.C.K., (16) yevmiyeci olarak çalıştığı balıkçı dükkanın sahipleri Akif A., Ali S. ile telefonda konuşarak 200 TL'lik alacağını almak için anlaştığı şahısların dükkanına gitti. Ancak burada taraflar arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşanınca iş yeri sahipleri Ş.C.K.'yı iş yerine kapatarak sopa ve demir çubuklar ile dövmeye başladı.

Şahıslar ardından gencin sadece iç çamaşırları kalacak şekilde kıyafetlerini de soyarak dövmeye devam etti. Şahıslar yaklaşık 5 saat boyunca genci dövdü. Genç 5 saatin sonunda ise şahıslara yalvararak elini yüzünü yıkamak için tuvalete gitme bahanesi ile izin alınca bir fırsatını bularak dışarı kaçtı. Yoldan geçenlerden yardım isteyerek bir sitenin güvenlik görevlisine sığınan Ş.C.K., ardından güvenlik görevlisinin haber vermesi ile olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

“OLAYI HURSUZLUK MESELESİ YÜZÜNDEN GERÇEKLEŞTİRDİKLERİNİ İTİRAF ETTİLER”

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri şüphelileri yaptıkları çalışmanın ardından kent merkezinde düzenledikleri operasyonla yakaladı. Karakolda ifadelere alınan Akif A., Ali S.'nin olayı kabul ederek genci odun paspas sapı ile dövdüklerini itiraf ettiler. Şahıslar genci darp etmelerine gerekçe olarak ise Akif A.'nın kendisine ait aracı diğer çalışan Y.A., ile izinsiz götürdükleri ve torpido gözünde bulunan 4 bin TL'yi Ş.C.K.'nın çaldığı için yaptıklarını söylediler. Şahıslar ayrıca parayı Ş.C.K.'nın üstünde bulduklarını ve kendisini bunun üzerine darp ettiklerini ifade etti. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (İHA)

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