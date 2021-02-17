2. Abdülhamit’in torununu ‘şehzade’ ilan edip Ayasofya önünde eylem düzenlediler

2. Abdülhamit’in 4. kuşak torunu olan Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu’nun katılımıyla İstanbul’da kalabalık bir grubun 10 Şubat tarihinde 2. Abdülhamit’in ölüm yıl dönümü için bir araya gelerek eylem düzenlediği ortaya çıktı.

ÇAKARLI ARAÇLARLA GELDİ

Devlet-i Aliyye Ocakları Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin öncülüğünde Sultanahmet Meydanı’nda toplanan gruba, çakarlı araçlar eşliğinde alana gelen Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu eşlik etti.

‘YOLUN YOLUMUZDUR ŞEHZADEM’ SLOGANLARI

Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu’nu pankartlarla karşılayan grup, “Yolun yolumuzdur şehzadem” sloganları attı. Kalabalık grupla birlikte Osmanoğlu, Ayasofya’ya doğru yürüdü. Yürüyüş esnasında sosyal mesafe düzenine dikkat edilmedi.

Eylemin görüntüleri Devlet-i Aliyye Ocakları isimli sosyal medya hesaplarında “Sevinsin alemi İslam, bu Osmanlı'nın ayak sesleri, bizde Abdülhamid'ler bitmez, yıkılsın Siyonizm’in kahpe düzeni” ifadeleriyle paylaşıldı.

Aynı günlerde basın açıklaması gerçekleştirmek isteyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine pandemi koşulları nedeniyle izin verilmeyerek müdahale edilmişti.