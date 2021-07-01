4’ncü yargı paketinde ‘Somut delil’ endişesi: Yüzlerce Elmalı yaşanabilir!

Merkezi Mersin'de yer alan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği(UCİM) Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, 4'ncü yargı paketinde yer alan 13'ncü maddesinin meclisten geçmesinin endişesi içinde olduklarını söyledi.

“Çocuğa istismar suçlarında somut delil aranacak” şeklindeki maddenin yürürlüğe girmesinin büyük sorunlara yol açacağının altını çizen Ceylan, “Bu madde böyle geçerse yüzlerce Elmalı yaşanabilir” dedi.

Dernek olarak 4'ncü yargı paketi düzenlemesini yakından takip ettiklerini burada kendilerini ve tüm çocuklar için büyük bir tehlike yaratabilecek, “Çocuğa istismar suçlarında somut delil aranacak” şeklindeki 13'ncü medde bulunmasının büyük kaygı ve endişesi içinde olduklarını belirten Ceylan, “Somut delil nedir? Somut delil çocuğun ifadesini kabul etmeyecekseniz eğer video görüntüsü veya üçüncü şahsın ifadesini isteyeceksiniz yani istismarcı çocuğu istismar ederken üçüncü bir şahsın yanında istismar eder mi? Video kaydına izin verir mi? Ya da şöyle söyleyeyim bütün istismarlar penetrasyon (vücuda girme) yoluyla mı oluyor? Olmuyor yani bunu anlamı adli rapor da yok” diye konuştu.

“ÇOCUK İFTİRA EDEMEZ”

Yıllardır dernek olarak çocuk istismarı davalarını takip ettiklerini ve bu davalarda çocuğun yalan veya iftira attığına yönelik bir örneğe rastlamadıklarının altını çizen Ceylan, söyle konuştu:

* Çocuklar böyle bir hayali kurmaca yapamazlar. Yaşadıklarını çizerler yaşadıklarını resmederler bu çocuklar. Yalan söyleyemezler cinsel bir olayı anlatamazlar başlarına gelmişse anlatabilirler. Hani diyor ya ‘Efendim iftira var' Çocuk iftira edemez ki bu konuda yani anında çelişkili ifadeler oluşur.

* Yani siz çocuğu 24 saat bir odaya kapatın soru sorun çocuk çıkar zaten pedagog eşliğinde çocuk izleme merkezlerinde alınıyor bu ifadeler.

*Orda çelişkili ifade varsa muhakkak çıkar. Elmalı davasında çocuk direk çiziyor. ‘Bu bana bunları yapıyor' diye. Adli raporu da var. Adli rapor diyor ki ‘Çocukların bu çizimi esastır, dikkate alınması gerekir” diyor.

*Buna rağmen ‘Somut delil yok' deniyor. Bir şey daha var sıkıntılı olduğumuz durum. Mahkeme heyetine anlatamadığımız bir durum var. Şimdi istismarcı serbest olduğu müddetçe çocuk kendini eve kapatır bunalıma girer korkar. ‘Tekrar mı olacak?' diye korkuyor.

* Artı ensest ilişki çok fazla. Bu çocuklar yakınlarından görüyor bunları. Peki, aynı evin içindeyse ne yapacak istismarcı? O çocuğun halini düşünün biraz onun için mahkeme heyetlerinin kesinlikle çocukların ifadesini alarak tutuklu yargılama yapılmalıdır.

“MÜCADELEMİZ DAHA DA ZORLAŞACAK”

4'ncü yargı paketinde çocuklar için büyük tehlike yaratacak olan 13'ncü maddenin meclisten geçmemesi yönünde Ankara'da bir dizi görüşmeler yaptıklarını da anlatan UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan bu endişelerini şöyle sıraladı:

* Eğer bu madde böyle geçerse bizim mücadelemiz çok daha zorlaşacak. Çünkü çocuklara UCİM kurulduğundan beri “Konuşun biz yardımcı olacağız. Siz kahramansınız” diyoruz. Ailelerine ise ‘Cesursunuz sakın utanmayın utanması gereken istismarcılardır.

* Yanınızda olacağız, Devlet yanınızda olacak' diyoruz. Ancak, şimdi Devlet öyle bir madde getirdi ki anne çocuğuna diyecek ki ‘Yavrum sus konuşsan ne olacak ki? Biz derdimizi anlatamayız kimseye şahidin yok.

* Kayıt yok' Savunmla avukatları da ‘Somut delil yok' maddesini sürekli gündeme getirecekler. Çocuklar tamamen sahipsiz kalacaklar. Ama tabi ki biz mücadelemize devam edeceğiz.

* Bizim şu an binlerce avukatımız var 60 ilde örgütlüyüz önleme merkezlerimizi açıyoruz her bölgede ikişer önleme merkezi açıyoruz hepsi hazır açılışlarını yapıyoruz.

* Biz mücadelemizi edeceğiz ama çok zorluk çekeceğiz. Yani bu aşamada bir de meclise karşı mı savaşacağız? Kendimizin seçtiği vekillere mi savaşacağız?

* Onun için komisyondan geçen bu kararın meclisten geçmemesi lazım ya da komisyonun geri çekmesi lazım o maddeye komisyon ‘Çocuğun ifadesi somut delil sayılır.

“MEKTUP ELMALI DAVASINA AİT DEĞİL”

Antalya’nın Elmalı ilçesinde 2019’da iki çocuğun cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin dava ile ilgili yoğun bilgi kirliliği bulunduğunu da vurgulayan Ceylan, şu ifadeleri kullandı:

* Elmalı davasındaki mektup bu davaya ait değil. Çocukların sesli mesajları Elmalı davasındaki çocuklara ait değil. Ayrıca anne ve babanın da basında yer alması çocukların kim olduğunu ortaya çıkartır.

* Çocukların bundan sonra büyük bir hayatı var. Buna dikkat etmeliyiz. UCİM olarak sadece biz mahkeme salonlarında değiliz. Türkiye'yi aydınlatan binlerce eğitmenimiz var. Şu an bile Ankara'da üç gün süren çalıştayımız var. Gençlerimiz eğitim alıyorlar ve Türkiye'nin her yerine eğitmen olarak yayılıyorlar.

* Eğitiyoruz artı bizim psikologlarımız çok fazla bunlar çocuklarımıza travma desteği veriyor. Elimizden geldikçe biz büyük bir mücadele içeresindeyiz.

* Bunun ismini 2'nci Kurtuluş Mücadelesi koyduk. Sınırlarımız tamam topraklarımız için mücadele yaptık evet ama şimdi çocuklarımızın geleceği için mücadele etmek zorundayız. Onlar için mücadele edersek gerçekten güzel bir ülke olacağız sağlıklı aileler kuracağız.

“250 DAVANIN YÜZDE 98'İ ELMALI DAVASI GİBİDİR”

Türkiye genelinde dernek olarak müdahil oldukları 250 dava bulunduğunu da hatırlatan Ceylan, bu konuda şunları söyledi:

* Ortada öyle bir sorun var ki. Biz 250 davaya dosyaya bakıyoruz ve inanın yüzde 98'i böyle davalar. Daha dün 65 yaşında Mersin'de 8 yaşında bir çocuğu istismar etti. Ama adli kontrol şartıyla yargılanacaktı ilk mahkemede onu da kaldırdı. O serbest şu an elini kolunu sallayıp geziyor.

* İnanın bu davaların hepsi aynı. Hepimiz çocuk olduk. Bizim arkamızda dağ diye bildiğimiz kimdi? Babamızdı. Eğer o bizi istismar ederse biz ne yapacağız ya da neslini devam ettireceğimiz dede istismar ederse ne yapacağız?”

“KUZENLER BİRİNCİ SIRADALAR”

UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan takip ettikleri davalarla ilgili ise şu bilgileri verdi:

* Cinsel istismar davalarında kuzenler birinci sırada onun için ailelere seslenmek istiyorum. Neden nedir dile sorularsa, çünkü biz iyi niyetleyiz çocuklarımız ergenlik zamanlarında kuzenleriyle bir araya geliyor.

* Dikkatli olalım ikinci sırada üvey babalar ve öz babalar dedeler amcalar öğretmenler hocalar var. Din hocaları var spor hocaları var şu meslektir deyip damgalamayım ama genelde hep çocuklarımızın yakınındaki insanlar.