5 katlı bina kaçak kat çıkılması nedeniyle çökmüş

Gaziantep'te, sabah erken saatlerde çöken 5 katlı boş binanın üzerine kaçak kat çıkılması nedeniyle çöktüğü belirlendi. Çöken binanın bulunduğu bölgede inceleme yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, binanın çökmesiyle ilgili konunun adliyeye intikal ettiğini belirterek, binayı inşa edenle ilgili adli sürecin devam edeceğini belirtti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gaziantep’te çöken 5 katlı boş binanın üzerine kaçak kat çıkılmasından dolayı çöktüğü ortaya çıktı. İmar iznine göre 2 kat olması gereken binanın üzerine 3 kaçak kat çıkılmasından dolayı kolonların yapının yükünü taşıyamamasından dolayı çöktüğü belirlendi. Gaziantep Valisi Davut Gül, çöken binanın enkazına gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Gül'e inceleme esnasında Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Güzel, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz eşlik etti.

Binanın çökme esnasında zarar verdiği yapıların sahiplerine geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Gül, yetkililerden çöken binayla ilgili bilgi aldı. İnceleme sonrası açıklama yapan Vali Davut Gül, binanın kaçak kat çıkılması nedeniyle çöktüğü bilgisini paylaşarak, binayı inşa eden kişilerle ilgili adli sürecin devam edeceğini söyledi.

“KONU ADLİYEYE İNTİKAL ETTİ”

Binanın üzerine 3 katın kaçak çıkıldığını aktaran Gül, “İçeride kimse yokmuş. Dolayısıyla çok şükür bir can kaybımız yok. Binada çökme nedeniyle çevredeki binalarda olası risklere karşı kontrol ediliyor. Boşaltılması gerekenleri boşaltıyorlar. Çöken bina ile ilgili de konu adliyeye intikal etti. İnşa edenle ilgili adli süreç devam edecek. Çok geçmiş olsun. Allah beterinden saklasın. Bundan da çıkaracağımız dersler var” dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Binanın çökmesinin ardından Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan uyarılara ve cezalara rağmen binanın kaçak yollarla inşa edildiği belirlendi. Olay sonrası Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* Tespite binaen yer alan kaçak yapı faaliyeti, Belediyemiz Yapı Kontrol Ekiplerince 02.11.2020 tarihinde; imar durumu bitişik nizam 3 katlı olan yerde ruhsatsız ve kaçak olarak yapılan 3'üncü katı tespit etmiş ve yapı tatil zaptı ile tutanak altına alınmıştır. Tespite binaen 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesi uyarınca 24 bin 376 lira 84 kuruş para cezası uygulanmış ve 1 aylık yasal sürenin ardından Tapu Müdürlüğüne 16.11.2020 tarihi ile şerh düşürülmüştür.

* İmar Kanunu’nun 32. Maddesi uyarınca encümen kararı ile yıkım kararı çıkartılarak yapı sahibi hakkında suç duyurusunda bulunulmak üzere hukuk işlerine 15.01.2021 tarihi ile yazı yazılmış yıkım kararı yapı sahibine tebliğ edilmiştir. Ancak 19.03.2021 tarihinde yapı kontrol ekiplerince üzerinde yasal işlemleri bulunan ve yıkım kararı olan kaçak yapıyla ilgili inşaata devam edildiği tespit edilmiş ve ikinci bir yapı tatil zaptı düzenlenerek 52 bin 676 lira 14 kuruş para cezası uygulanmış ve 2. yıkım şerhi düşürülmüştür. (İHA)