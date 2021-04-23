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8 ilde Thodex operasyonu

Thodex isimli kripto para borsasının erişime kapatılarak kurucusunun 2 milyar dolar ile yurt dışına kaçtığı iddia üzerine başlatılan soruşturmada 78 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için bu sabah 06.00'da 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ümit TÜRK
Güncellenme: 10:26, 23/04/2021
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8 ilde Thodex operasyonu

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah operasyon düzenledi.

İstanbul merkezli 8 ilde 78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun devam ettiği belirtilirken İstanbul Emniyeti’nden yapılan açıklamada şirketin Kadıköy’deki merkezinde yapılan aramalarda da birçok dijital materyal ve dokümana el konulduğu kaydedildi.

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Yayınlanma Tarihi:10:11,