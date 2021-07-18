Türkiye uzun yıllar 864 rakımlı tepeden yönetildi. Parlamenter sistemde güç Başbakan ve Bakanlar Kurulu'nda olsa da Cumhurbaşkanı devletin 1 numarasıydı… ‘864 rakımlı tepe' diye anılan Çankaya Köşkü de Atatürk'ten başlayıp, Abdullah Gül'e kadar, 11 cumhurbaşkanına ev sahipliği yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan ise 2014'ten bu yana kendi iktidarında yaptırılan Beştepe'deki Sarayı tercih etti. Dönemin DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Turgut Özal'a “Cumhurbaşkanı” dememek için “864 rakımlı tepedeki zat” yakıştırması yapıyordu. 17 Eylül 1937'de Atatürk ile İsmet İnönü arasında Celal Bayar'ın İktisat Bakanlığı görevine getirilmesiyle ilgili görüş ayrılığı yaşanmış, İnönü 38 gün sonra istifasını vermişti. Çankaya Köşkü, 1921'den 2014'e kadar birçok krize tanıklık etti. Bu krizlerden en bilineni Ahmet Necdet Sezer ile Bülent Ecevit arasındaki ‘Anayasa kitabı fırlatma' olayı olsa da başkaları da yaşandı.

– DEMİREL-KORUTÜRK

Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ile Başbakan Süleyman Demirel, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için anlaşma sağlayamamıştı. Bu koltuğa aday iki isimden Adnan Ersöz'ü Korutürk, Ali Fethi Esener'i ise Demirel destekliyordu. Esener için hazırlanan kararname Korutürk'ten geri döndü. Kriz 30 Ağustos'a kadar sürünce, iki isim de emekliye ayrıldı. Göreve sürpriz bir isim; Ege Ordu Komutanı Kenan Evren atandı. Bu kriz yıllar sonra Evren'i darbe ile Çankaya'ya da taşıyacaktı.

– EVREN-ÖZAL- AKBULUT-YILMAZ

Kenan Evren'in Turgut Özal ile soğuk başlayıp uyumlu giden ilişkisi, basına sızan MİT raporu nedeniyle bozuldu. Özal'ın Çankaya Köşkü döneminde ise Başbakan Yıldırım Akbulut ile arasına Körfez Savaşı girdi.

Özal şahin, Akbulut çekimserdi. Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay'ın istifası da krizi büyüttü. Aynı dönemde Akbulut, maden işçilerine yapılacak zamda eli açık davranınca yeni kriz patladı. Özal “Statükocu” dediği Mesut Yılmaz ile de ters düştü.

– DEMİREL-ÇİLLER-ERBAKAN

Demirel'in Çankaya'da olduğu dönemde, Başbakanlar Tansu Çiller ve Necmettin Erbakan ile de krizler çıktı. Çiller ekonomi kötüye gidince, kendisine yönelik salvolardan Demirel ve TBMM Başkanı Cindoruk'u sorumlu tuttu. Refahyol hükümetinin ‘Havada ikmal' olarak tanımlanan başbakan değişikliği de Demirel'e takıldı. Demirel, yeni hükümeti kurma görevini Çiller'e değil, Mesut Yılmaz'a verince ortalık karıştı.

– SEZER-GÜL-ERDOĞAN

Ahmet Necdet Sezer'in cumhurbaşkanlığı döneminde 5 yıl süreyle Başbakan Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'dı.

Sezer birçok kararnameyi imzalamadı, 60 yasayı da veto etti, ‘Kamusal alan' diyerek Çankaya Köşkü'ne türbanlıları almayınca, AKP'liler de resepsiyonlara katılmadı. Sezer ile Erdoğan'ın yıldızı hiç barışmadı.

– GÜL-ERDOĞAN-DAVUTOĞLU-YILDIRIM

Erdoğan ile Gül arasında ilk gerginlik ise ABD askerlerinin Türkiye'de konuşlanmasını öngören 1 Mart tezkeresi ile yaşandı. 4 bakanın istifasına yol açan krizde de Erdoğan ile Gül arasında görüş ayrılıkları doğdu. Gül'ün ikinci kez cumhurbaşkanlığına aday olma fikri ise gerginliği artırdı. Başbakan Ahmet Davutoğlu da Erdoğan ile ters düşerek istifa etti. Bunca başbakan arasında cumhurbaşkanı ile sorunsuz günler yaşayan tek isim ise Binali Yıldırım oldu.

– DEMİREL-İNÖNÜ-ÖZAL

Çankaya'da Özal döneminde krizler bitmedi. Hükümetin işine karışıyor, kararnameleri imzalamıyordu. Demirel ve Erdal İnönü, Özal'ı indirmek için formül arayışına girişti. Özal da İnönü'ye “Boyu uzun aklı kısa” dedi. Çankaya'daki resepsiyonlar boykot edildi. Özal, GAP törenine hükümet üyelerini çağırmadı. Kendisine “Gaflet ve delalet içinde” diyen Demirel'i de mahkemeye verip tazminat kazandı.