ABD’deki SBK iddianamesinde dikkat çeken ‘dede’ detayı

ABD Adalet Bakanlığı'nın dün yazılı açıklama yaptı ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'de açılan yeni bir dava kapsamında Avusturya'da gözaltına alınıp tutuklandığını duyurdu.

“Türk işadamı 133 milyon doların üzerinde dolandırıcılık gelirini akladığı iddiasıyla Avusturya’da tutuklandı” başlıklı açıklama göre, Utah Bölge Savcılığı tarafından hazırlanan 28 Nisan 2021 tarihli iddianamenin 21 Haziran 2021 tarihi itibarıyla gizliliği kalktı.

1 MİLYAR DOLARLIK SAHTE BEYANNAME

Sozcu.com.tr'nin ulaştığı iddianamede Sezgin Baran Korkmaz'a kara para aklamak için komplo kurma, 10 adet para transferi dolandırıcılığı ve resmi kovuşturmayı engelleme suçlaması yöneltiliyor.

Türkiye ve Lüksemburg’da kontrol ettiği banka hesapları üzerinden 133 milyon doların üzerinde dolandırıcılık gelirini akladığı öne sürülen Korkmaz hakkında toplamda 225 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede Kingston kardeşler ile Levon Termendzhyan’ın 2011-2016 yılları arasında, ABD Hazinesi’ne bağlı Vergi Dairesi’nin biyoyakıtlar için sağladığı vergi teşviklerinden faydalanmak için sahibi oldukları Washakie Renewable Energy ve United Fuel Supply şirketleri adına 1 milyar dolarlık sahte beyanname sunarak yaklaşık 470 milyon dolarlık haksız teşvik ödemesi aldıkları öne sürüldü.

KORKMAZ’IN KONTROL ETTİĞİ HESAPLAR SIRALANDI

Kingston kardeşlerin, Sezgin Baran Korkmaz tarafından kontrol edilen Türkiye ve Lüksemburg'daki banka hesaplarına toplamda yaklaşık 133 milyon dolarlık kara para transferi yaptığı, Türkiye ve Lüksemburg'daki hesaplara transfer edilen paranın bir kısmının tekrar ABD'ye transfer edildiği, Korkmaz'ın bu paraların dolandırıcılık yoluyla elde edildiğini bilerek ve isteyerek bu para transferlerinde yer aldığı öne sürüldü.

İddianamede, Korkmaz’ın sahibi olduğu Türkiye’deki SBK Holding AŞ ve Biofarma İlaç ile Lüksemburg’daki Isanne S.a.r.l. şirketleri ile Komak Isı Yalıtım, Setap Teknoloji Sistemleri, Blane Teknoloji Sistemleri, Mega Varlık Yönetim A.Ş., Jacob Kingston ve Alptekin Yılmaz'ın banka hesaplarını kontrol ettiği öne sürüldü.

ŞİRKETLER, UÇAK, BOĞAZ’DA VİLLA VE OTELLER SATIN ALINDI

Toplamda 301 milyon doları bulan para transferlerinin listesi de iddianamede sıralandı.

Dolandırıcılık yoluyla elde edilen paranın, bir kısmı daha sonra el değiştiren şirketleri satın almak için kullanıldığı, Türkiye'de Biofarma ve Münir Şahin ilaç şirketlerinin, son adı Blane ama önceki adları Servus ve Setap olan şirketin, Mega Varlık'ın, Borajet'in, sonradan adı SBK Air olarak değiştirilen Aydın Jet'in bu yolla satın alındığı ya da kurulduğu iddiası da iddianamede yer aldı.

Ayrıca bu yasa dışı elde edilen paralarla Türkiye'de bir otel ve bir hastane, İsviçre'de iki otel, Queen Anne adında bir yat, bir jet, Boğaz'da villa ve apartman satın alındığı da öne sürüldü.

‘DEDE' KORUMASI İÇİN 6 MİLYON DOLAR

İddianamede dikkat çeken bir iddia da, Korkmaz’ın Jacob Kingston ve Isaiah Kingston'ı “dede” ya da “büyükbaba” kod adıyla anılan ancak isimleri belirtilmeyen hükümet yetkilileri aracılığıyla federal büyük jüri soruşturması ve hukuk davalarından koruma sağlayabileceği vaadiyle dolandırmak üzere plan kurduğu da öne sürüldü.

Bu iddiaya ilişkin ‘ Tanık A' ile Jacob Kingston'ın telefonları üzerinden yapılan mesajlaşmanın dökümüne de iddianamede yer verildi. Mesajlarda Kingston'ın “dede konuştu, her şe yolunda”, “Hakim iyi çocuk”, “Dedeyi üzmeyecek”, “Parayı göndermediğim için işten sonra seni cezalandıracak”, “Dede büyük problem” ifadeleri yer alıyor.

Bu kapsamda Korkmaz'ın kontrol ettiği hesaplara Kingston kardeşlere ait United Fuel Supply ve Washakie şirketlerinin hesaplarından yapılan toplamda 6 milyon dolarlık para transferinin de dökümüne yer verildi.

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