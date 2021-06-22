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ABD’den Sezgin Baran Korkmaz hakkında yeni iddianame

ABD’nin hazırladığı ve gizli ibaresiyle 28 Nisan tarihinde mühürlediği Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki 15 sayfalık iddianamede para aklama, dolandırıcılık ve soruşturmayı karartma olmak üzere 3 farklı suçlama yer alıyor.

Güncellenme: 01:27, 22/06/2021
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ABD’den Sezgin Baran Korkmaz hakkında yeni iddianame

ABD Adalet Bakanlığı, Avusturya'da önceki gün tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili açıklama yaptı.

“Türk işadamı 133 milyon doların üzerinde dolandırıcılık gelirini akladığı iddiasıyla Avusturya'da tutuklandı” başlıklı açıklamada, Korkmaz'ın Avusturya'da 19 Haziran'da ABD Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine tutuklandığı hatırlatılırken, bu tutuklamanın ABD'de Utah'ta hazırlanan ve bugüne kadar mühürlü olan yeni bir iddianame kapsamında yapıldığı belirtildi.

Yeni iddianamede Sezgin Baran Korkmaz’a kara para aklamak için komplo kurma, 10 adet para transferi sahtekarlığı ve resmi kovuşturmayı engelleme suçlamasının yöneltildiği açıklamada aktarıldı.

İddianamede, Korkmaz'ın Türkiye ve Lüksemburg'da kontrol ettiği banka hesapları üzerinden 133 milyon doların üzerinde dolandırıcılık gelirini akladığı öne sürüldü.

Söz konusu dolandırıcılık gelirinin, Jacob Kingston, Isaiah Kingston ve Levon Termendzhyan’ın Utah'taki şirketleri Washakie Renewable Energy tarafından biyodizel üretimi ve satışı için 1 milyar doların üzerinde yenilenebilir yakıt vergisi kredisi için haksız talepte bulunarak ABD Hazinesini dolandırma planıyla ilgili olduğu öne sürüldü.

İddianamede, Korkmaz ve suç ortaklarının, dolandırıcılıktan elde edilen geliri Türk havayolu Borajet’i, Türkiye ve İsviçre’deki otelleri, Queen Anne adlı bir yat ve İstanbul’da boğazda bir villa ve apartmanı satın almak için kullandıklarının öne sürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, Korkmaz hakkında istenen hapis cezasının 200 yılın üzerinde olduğu, ABD'nin Korkmaz'ın Avusturya'dan iadesi için çalışacağı da belirtildi.

Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili ABD'de hazırlanan iddianamenin ilk sayfası

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Yayınlanma Tarihi:01:20,