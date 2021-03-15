Ahmet Davutoğlu, Erdoğan’ın o sözlerine sert tepki gösterdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Fatih 1. Olağan İlçe Kongresi’nde konuştu. İktidarın peş peşe açıkladığı reformlara değinen Davutoğlu, “Reform yapacaksanız 3 şey gerekir. Samimiyet, ciddiyet ve ehliyet” dedi.

“‘KORKUN’ MESAJI VERİLDİ”

İnsan Hakları Eylem Planı’nın açıklandığı günlerde parti genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ ve 5-6 gazetecinin, son olarak Levent Gültekin’in saldırıya uğradığına dikkat çeken Davutoğlu, “Nasıl bir gayri samimi tutum ki İnsan Hakları Eylem Planı’nın ilan edildiği günlerde Selçuk Özdağ’a saldıran zanlılar 3 hafta gözaltında tutulduktan sonra mağdur edilmemeleri için serbest bırakıldılar. Aslında şu mesaj verildi; Bize ve sesiniz yükselten herkese saldırı olur, çekinin, korkun, siyasi faaliyetlerinizde geri durun. Buradan tekrar vurguluyoruz. Değil bir takım sokak çeteleri, organize ne kadar suç örgütü varsa, hepsi üzerimize gelse bir geri adım atmaz, sözümüzden esirgemeyiz” şeklinde konuştu.

“ÜRETİCİ DE TÜKETİCİ DE AĞLIYOR”

İktidarın açıkladığı ekonomi reform paketine de değinen Davutoğlu, “Geçen cuma günü Çanakkale cuma pazarındaydık. Üreticilerin yürekleri kan ağlıyor. Sattıkları ürünlerle mazot ve gübre fiyatlarını karşılamayacaklarından eminler. Hemen hemen hepsi ağlıyor. Karşımda ağlayan üretici gördüm…Üreticiler, mal satanlar memnun değil. Ürün alanlarsa daha da bizar. ‘Filemi doldurmadım’ diyen emekli kadınların ağlayışına şahit oldum Çanakkale’de. Bu feryatlar Midyat’ta da vardı, Fethiye’de de vardı, Karaman’da da…” diye konuştu.

‘FİYAT İSTİKRARI’ SÖZLERİNE SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın reform paketini açıklarken kullandığı ‘Fiyat istikrarı diyorlar, onu bir kenara koyun’ sözlerine sert tepki gösteren Davutoğlu, şöyle konuştu:

*Sayın Cumhurbaşkanı, fiyat istikrarı dediğiniz şey bir kenara konacak bir şey değil. Sizler belki oturduğunuz makamlarda herhangi bir fiyatı görmüyor olabilirsiniz ama vatandaşımız çarşıya her çıktığında bir önceki haftayla geçmiş fiyatı karşılaştırıyor ve filesi boş dönüyorsa fiyat istikrarını önemsiz sayamazsınız.

*Aynen ‘Döviz ile mi maaş alıyorsunuz?’ diyen eski damat bakan gibi. ‘Fiyat istikrarını boşverin’ diyor ama arkasından da ‘Fiyat istikrar komitesi kurduk’ diyor. Komitelere, komisyonlara havale edilmeyecek çapta bir hayat pahalılığı var. Hiçbir işi komisyona havale etmeyin.

*Bu hayat pahalılığının sorumlusu bizzat sizsiniz! Bana yetki verin, ekonomi nasıl uçacak diye söz veren Sayın Cumhurbaşkanı, bütün bunların sorumlusu bizzat sizsiniz! Uyarılarımızı dinlemediğiniz için, milletin hakkını, hukukunu, 3-5 rantiyeciye, faizciye yedirttiğiniz için sorumlusu bizzat sizsiniz!

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