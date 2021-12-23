‘AKP iktidarı kamu üniversite hastanelerini bir vidaya muhtaç bıraktı’

Tıbbi Cihaz ve malzeme tedarikçilerinin alacaklarını tahsil edememesi yüzünden sevkiyatı durdurması üzerine İzmir 9 Eylül Üniversite Hastanesi’nde tıbbi malzeme (plak ve vida) eksikliği nedeniyle bacak kırığı ameliyatının yapılamadığı öne sürüldü.

Latif SANSÜR

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Tıbbi Cihaz ve malzeme tedarikçilerinin alacaklarını tahsil edememesi yüzünden sevkiyatı durdurması üzerine, Türkiye'nin en köklü üniversite hastanelerinden biri olan 9 Eylül Üniversite Hastanesi'nde tıbbi malzeme (plak ve vida) eksikliği nedeniyle bacak kırığı gibi sıradan sayılabilecek ameliyat yapılamadığı öne sürüldü.

Dr. Ergün Demir ile, Dr. Güray Kılıç Balçova'da özel bir poliklinikte çalışan hemşire E.Ş.'nin 18 Aralık 2021 tarihinde geçirdiği kazada yaralandığını ve 9 Eylül Üniversite Hastanesi acil servisine kaldırıldığını belirterek, “Acil serviste doku yaralanması ve alt bacakta diz ile ayak arasında bulunan uzun kemik kırığı tespit edilerek ortopedi servisine yatış yapıldı.

Operasyon kararı verilen hemşire arkadaşımız bu ameliyat için gerekli olan plak ve vida hastanede bulunamadığından geldi gelecek denilerek 4 gün bekletildi. Ameliyat edilemedi. 22.12.2021 tarihinde başka bir eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi ve operasyon burada yapıldı” diyerek “AKP iktidarının kamu üniversite hastanelerini bir vidaya muhtaç bıraktığını da gördük” ifadelerini kullandı.

‘HASTANELER MALZEME TEMİN EDEMİYOR’

Kamu üniversite ve devlet hastanelerinde tıbbi malzeme gerektiren beyin ve sinir cerrahi ile ortopedi ameliyatları durma noktasına geldiğini, kardiyovasküler işlemlerin aksamaya başladığını dile getiren hekimler; “Özellikle, ortez, protez, kalp pili, kateter, stent, balon gibi ithal edilen her türlü malzemenin temininde sorunlar yaşanmakta, hekimler ne acil ne de planlanmış ameliyatları yapabiliyor.

Parası olan özel hastaneye parası olmayan ise ağrı içinde kıvranmaya mahkûm ediliyor. Riskli ve zor hastalıkları (kanser, kalp damar cerrahisi, beyin cerrahisi, omurga yaralısı vb.) olan yurttaşlar, kendilerine gereken tıbbi cihaz ve malzemeye ulaşmayı ancak ‘umut' edebilir duruma geldi” dedi.

“AMELİYATLAR ERTELENİYOR”

Kamu üniversite hastanelerinde tıbbi malzeme eksikliği veya temin edilememesi nedeniyle planlanmış ameliyatlar ertelendiğini söyleyen Demir ile Kılıç, “Üniversite hastanelerinin öncelikli varlık nedeni bilim üretmek, öğrencilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlamak, nitelikli sağlık hizmeti ve eğitim vermektir. Bu hastaneler, çoğunlukla zor ve karmaşık vakalara tedavi hizmetinin sunulduğu, çoğu hasta için son başvuru noktası olan kurumlardır.

Geldiğimiz noktada kamu üniversite hastaneleri bırakın zor ve karmaşık vakaları tedavi etmeyi, tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle bir bacak kırığı gibi basit ve sıradan vakaları dahi ameliyat edemeyecek duruma geldi. Bu durum sadece sağlık hizmetinin kalitesini ve gelişimini değil; bilimsel araştırmaları, tıp ve uzmanlık eğitimini de olumsuz etkiliyor. Geldiğimiz aşamada hastaların hayati tehlikesi söz konusu. Tedavi hizmetlerinin aksamaması için tıbbi malzemeler konusunda acilen gereken önlemler alınmalı” dedi.

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