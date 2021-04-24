AKP’deki fotoğraf krizi sonrası yeni gelişme: Osman Canıtez’in ilişiği kesildi

5 Ağustos 2016'da Kayseri Şeker Fabrikası ve Boğazlıyan Entegre Tesisi’nde aralarında Kayseri Şeker'in genel müdür yardımcılarının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı. Tutuksuz yargılanan Kayseri Şeker Fabrikası'nın Genel Müdürü Osman Canıtez'in davası 2 gün önce Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Canıtez'e ‘Himmet adı altında para toplayarak örgüte sistematik şekilde finansman sağlamak, örgütle bağı olan kişilerin terfi sınavlarında yüksek mevkilere terfi ettirmek, örgüte bağlı olmayan kişilerin psikolojik baskı ve mobbing uygulanarak istifaya zorlamak veya iş akitlerinin feshetmek' suçlamaları yöneltildi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Canıtez, beraatini talep etti ancak, mahkeme heyeti sanığa, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

KURUMLA İLİŞİĞİ KESİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından yazılı bir açıklama yapan Kayseri Şeker Fabrikası yönetimi, Osman Canıtez’in kurumla ilişiğinin kesildiğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Köklü geçmişi, on binlerce çiftçisi, binlerce çalışanı ile tarımda üretimin gücü olan Kayseri Şeker'in kurumsal değerleri, kişilerden ve münferit olaylardan bağımsız olarak geleceğe taşınması gereken temel kavramlardır.

* Kurumumuz tüm iş süreçlerini yasalara uygun olarak ülkemizin menfaatlerini ön planda tutarak yürütmekte ve planlamaktadır. Hain darbe girişiminden önce FETÖ ile ilişkisi tespit edilen bir kısım çalışanların iş akdi fesh edilmiş daha sonra hakkında dava açılanlar ile ilgili dava süreçleri yakından takip edilmiştir.

* Bu kapsamda 22.04.2021 tarihinde Yönetim Kurulunun aldığı kararla ilk yargılama aşaması sonucunda ceza alan Kayseri Şeker Genel Müdür'ü Osman Canıtez'in kurumumuzla ilişiği kesilmiştir.