AKP’li Başkan, AKP heyetinin geleceğini bildiği halde belediyeyi açmadı

Tokat’ta AKP Milletvekili Mustafa Arslan, İl Başkanı Cüneyt Aldemir, ilçe başkanı Yakup Karaca ve Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu heyet, Reşadiye’ye bağlı Baydarlı beldesini dün (cumartesi) ziyaret etti.

Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, Bozcalı, Hasanşeyh ve Cimitekke belediyelerine yaptıkları ziyaretler ile ilgili sosyal medya hesabından fotoğraflarla paylaştı. Bir vatandaş Baydarlı beldesine heyetin neden gelmediğini sordu.

“BELEDİYE KAPALI. ÇAY İÇİP DEVAM ETTİK”

Başkan Yılmaz’ın paylaşımının altına Sefer Serdar isimli bir vatandaş, “Hayırdır, Baydarlı kasabasını unuttunuz mu yoksa sıkıntımı var sıkıntı varsa sıkıntı olur başkan” şeklinde yorum yaptı.

Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz da “Sefer kardeş, biz Baydarlı’ya gittik. Vekilimiz il başkanımız, ilçe başkanımızla. Geleceğimizi bildiği halde, belediye kapalı hiç kimse yoktu Tural Özkaya’nın orda çay içip programımıza devam ettik” diye cevap vererek yaşanan skandalı ortaya çıkardı.

BELDE BAŞKANININ 6.DÖNEMİ

AKP heyetinin geleceğini bildiği halde belediye gitmeyen ve heyeti karşılamayan Baydarlı Beldesinin AKP’li Belediye Başkanı İlyas Demir, 1984 Yılında Demokrat Partiden 31 yaşında Belediye Başkanı seçildi.

1989 ve 1994 yıllarında Doğruyol Partisinden belediye başkanşığı yaptı. Sonra 10 yıl ara verdi. 2009 yılında bağımsız olarak başkanlığı kazanan Demir, 2014 ve 2019 yılında AKP’den belediye başkanı seçildi. Beldede doğup büyüyen Demir toplamda 6. kez belediye başkanlığı yapıyor.