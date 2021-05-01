AKP’li belediyenin yap-boz ile 25 milyon çöpe gitti

2014 yılında dönemin AKP'li Belediye Başkanı şimdiki Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz tarafından yapımına başlanan İstiklal (Çiftlik) Caddesi’nin 700 metrelik kısmını kaplayan proje 2016 yılında hayata geçirildi.

Cadde AVM olarak düzenlenen alan, araç trafiğine kapatılarak granitle kaplandı. Projede sadece alt yapı ve üst yapı düzenlemesi için yaklaşık 25 milyon TL harcandı.

31 mart seçimlerinden önce cadde esnafına söz veren AKP'li Mustafa Demir, belediye başkanı olunca caddenin tekrar trafiğe açılması için anket yaptırdı.



CADDE 1 YILDA ÇÖKTÜ

Yaklaşık bir milyon 300 bin nüfusa sahip Samsun’da belediye 488 kişi ile geçen yıl yaptı. Ankete katılanlardan 291 kişi evet dediği için cadde tekrar trafiğe açıldı.

Bir yıldır araç trafiğine açık olan caddede granitler kırıldı. Kırılan granitler bir süre sonra değiştirildi. Ancak, yolun bozulmasına engel olunamadı. Bunun üzerine Başkan Mustafa Demir, granitleri kaldırarak yolun asfalt yapılmasına karar verdi.

Belediye işçileri tam kapanmayı fırsat bilerek 25 milyon lira mal olan İstiklal Caddesi’nde granitleri kaldırmaya başladı.