AKP’li Büyükakın’dan deniz salyası itirafı: Marmara’yı fosseptik gibi kullanmışız

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortaklığıyla düzenlenen çalıştay, çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Aynı zamanda Marmara Belediyeler Birliği Başkanı da olan AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da çalıştaya katıldı.

“SADECE ÖN ARITMADAN GEÇEN ATIK SUYU AÇIK DENİZE BOŞALTMIŞIZ”

Büyükakın, son günlerde tüm Marmara Denizi’ni etkisi altına alan deniz salyası (müsilaj) ile ilgili şu açıklamada bulundu:

*Samimi bir itirafta bulunmak gerekirse biz adeta Marmara'yı bir fosseptik gibi kullanmışız. Yani sadece ön arıtmadan geçen atık suyu açık denize derin deşarjlarla boşaltmışız.

*Akdeniz'den Karadeniz'e doğru dip akıntısı yolu ile gideceğini düşünmüşüz ve bu yolla devam etmişiz.

*Aynı zamanda Tuna Nehri üzerinden ve Karadeniz’in diğer bölgelerinden, kıyısı olan diğer ülkelerden ve Karadeniz üzerinden Marmara'ya gelen kirlilik kaynaklarını da belki düşünmek ve bunu da eylem planımıza dahil etmek gerekiyor.

*Bir sınır ötesi durum da aslında Marmara ekosistemini etkiliyor.

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