AKP’li isimlerin, çocuklarına memur kıyağı ortaya çıktı

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürü Ali Sağlık'ın AKP'li Kandıra Belediyesi'nde işe sokarak memur yaptığı oğlu Oğuz Sağlık'ı İSU'da işe başlatması büyük tepki çekmişti.

“KONU ETİK DEĞİL, HUKUKA DA AYKIRI DEĞİL”

İSU Genel Kurulu'nda ortaya çıkan skandala ‘Yazıklar olsun. Gereğini yapacağız' diyen AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, konunun etik olmadığını, ancak hukuka da aykırılığı bulunmadığını, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık'ın görevine devam edeceğini, memur yapılan oğlu Oğuz Sağlık'ın ise İSU'daki görevinden alınacağını açıkladı.

Oğuz Sağlık'ın memuriyet hakkı kazanmasının ardından İSU'dan ayrılsa bile başka bir kamu kurumunda çalıştırılacağına kesin gözüyle bakılıyor.

İSU'DAN GEÇEN HERKESİN ÇOCUĞU MEMUR YAPILMIŞ

Skandal gelişmenin AKP'li belediyede çalışıyor gösterildiği dönemde işe hiç gitmeyerek memuriyet hakkı kazanan Oğuz Sağlık ile sınırlı kalmadığı ortaya çıktı.

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, ağabeyi Fahri Sağlık, geçmiş dönem İSU Genel Müdürü ve şu an Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, geçmiş dönem İSU Genel Müdür Yardımcısı ve şu an Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürü Bahattin Yanık'ın kendi çocuklarını Kocaeli'deki AKP'li belediyelerde özel kalem gibi pozisyonlarda işe başlatarak memuriyet hakkı kazanmalarını sağladıklarını ardından İSU ve benzeri kurumlarda işe başlattıkları öğrenildi.

GÖREVİNE DEVAM EDECEK

AKP'li Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın İSU Genel Müdürü Ali Sağlık için görevine son verme kararı almamasının sebebinin AKP'li birçok ismin çocuklarını Kocaeli'de aynı yöntemle memur yapıldığı için olayın örtbas edilmek istenildiği iddia edildi.