AKP’li meclis üyesinin paylaşımı MHP’lileri kızdırdı…

Kırıkkale'de AKP'li İl Genel Meclis Üyesi Nuri Köksoy, Balışeyh ilçesindeki Yenili, Beşbıçak ve Ulaklı köylerine yapılan asfalt yolun fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Bayram boyunca Yenili, Beşbıçak ve Ulaklı köyler arasında yapılan 11 km asfalta seyreden araç sahipleri AK Parti'ye ve Kırıkkale Özel İdaresi'ne teşekkür ediyorlar. Yaparsa AK Parti yapar en iyisi yapar” ifadelerine yer verdi.

“BİRAZ EKSİK OLMUŞ SANKİ”

Köksoy'un paylaşımında Cumhur İttifakı üyesi MHP'yi yok sayması, MHP'lileri kızdırdı. Köksoy'un paylaşımına yaptığı yorumla tepki gösteren MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, “Emeği geçenlere sonsuz teşekkür ederim. Biraz eksik olmuş sanki Nuri Bey” ifadelerini kullandı.

MHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

MHP'li Karakeçili Meclis Üyesi Bilal Bozbal'da Köksoy'un paylaşımına yaptığı yorumda “Başkanım ‘yaparsa Cumhur İttifakı yapar' deseydin daha iyi olurdu' uyarısında bulunurken, Yahşihan Meclis Üyesi Hüseyin Uluyürek ise “Cumhur İttifakı ve il genel meclis üyesi arkadaşlar sayesinde bu hizmetler yapılıyor” yorumunda bulundu.

İl Genel Meclis Üyesi Nuri Köksoy, MHP'lilerin tepkisi üzerine paylaşımını bir süre sonra kaldırdı.