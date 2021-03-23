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Son dakika… AKP’li Ünal’dan yeni kabine sinyali

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kabine değişikliğiyle ilgili, "Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecek" ifadelerini kullandı.

Güncellenme: 11:41, 23/03/2021
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ünal, kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

* Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023’e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz.

Yarın yapılacak AKP kongresine değinen Ünal, “Kongrede Türkiye için güven ve istikrar diyeceğiz. Seçilecek kadrolar Türkiye’yi 2023’e taşıyacak” diye konuştu.

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Yayınlanma Tarihi:11:21,