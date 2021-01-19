AKP’liler belediye araçlarıyla kongreye taşındı

Aydın, Adıyaman, Bingöl, Kilis, Mardin, Muş ve Elazığ'da AKP'nin il kongreleri dün gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferans aracılığıyla kongrelerini gerçekleştiren AKP'li il teşkilatlarına birer konuşma yaptı.

AKP Elazığ il teşkilatının Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonunda gerçekleştirdiği 7. Olağan Kongresinde partililer kongreye az katılım sağladı.

Öte yandan AKP'li üyelerin AKP'li ilçe belediyelerine ait otobüslerle taşınması dikkat çekti.

AKP'li Arıcak, Kovancılar ve Yazıkonak belediyelerine ait belediye otobüslerinin AKP'lileri kongre salonuna taşıdığı görüldü.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Elazığ’da AKP’nin bugün yapılan İl Kongresi’ne belediye otobüsleri ile yurttaşların taşınması kamunun nasıl siyasallaştığının en “güzel” örneğidir!” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.