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Akşener “Cumhuriyet’in önemli kazanımlarından biri” diyerek duyurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanmasının yıl dönümünde paylaşım yaparak, "Boğazlarımızda hakim gücün Türk egemenliği olduğunu tescil eden devlet büyüklerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" dedi. Akşener, Türk bayrağı ile İstanbul Boğazı’nın aynı karede yer aldığı bir fotoğrafı da, “Boğazların hakimi Türk milletidir” notu ile paylaştı.

Güncellenme: 22:34, 20/07/2021
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Akşener “Cumhuriyet’in önemli kazanımlarından biri” diyerek duyurdu

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanmasının yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin, Cumhuriyet'in önemli kazanımlarından biri olduğunu vurgulayan Akşener, “Boğazlarımızda hakim gücün Türk egemenliği olduğunu tescil eden devlet büyüklerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Akşener Türk bayrağı ile İstanbul Boğazı'nın aynı karede yer aldığı bir fotoğraf da paylaştı. Fotoğrafta, “Boğazların hakimi Türk milletidir” notu yer aldı.

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