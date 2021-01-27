Akşener ile konuşan besici isyan etti: Bizi bitirdiler abla, lütfen sesimizi duyurun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sakarya’da Adapazarı ilçesinde esnafın ve sokaktaki vatandaşların sorunlarını dinledi. Kalabalığın içinde Akşener’e ‘Abla bizi bitirdiler’ diye seslenen bir kişi, besici olduğunu belirtti.

“BİTİRDİLER BİZİ”

Akşener’in vatandaşı dinlemesi üzerine, besici olduğunu söyleyen vatandaş şöyle konuştu:

* 200 tane cana bakıyorum. Bir ahır yapıyorum enerji parası benden 150 bin lira istiyorlar.

* 700 metre yere benden 150 bin lira para istiyorlar. Bitirdiler bizi.

* Geçen sene yemin çuvalı 80 liraydı şu anda 120 lira. Saman 600 liraydı şu an bin 200 lira abla. Bizi bitirdiler. Lütfen sesimizi duyurun. Lütfen.

“SESİNİZİ DUYURACAĞIM”

Akşener ise vatandaşa, “Ben sesinizi duyuracağım onlar duymadığı zaman da biz çözeceğiz inşallah” diye yanıt verdi.