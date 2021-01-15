Akşener’den Selçuk Özdağ açıklaması: Bu tür saldırganların yaptığı yanına kâr kalıyor

İYİ Parti lideri Akşener, esnaf gezilerini bugün İstanbul Bayrampaşa'da sürdürdü.

“SÜLEYMAN SOYLU'YU GÖREVE ÇAĞIRIYORUM”

Ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklama yapan ve gazetecilerin sorularını cevaplandıran Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıyı kınadığını belirterek kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti.

“BENİM EVİM BASILDI SALDIRGANLARIN TÜMÜ BERAAT ETTİ”

Özdağ’a yapılan saldırı konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu göreve çağıran Akşener, saldırganların derhal yakalanması ve haklarında hukuki işlem başlatılmasını isteyerek “Bu tür saldırganların yaptığı yanına kâr kalıyor Türkiye'de. Benim evim basıldı saldırganların tümü beraat etti. Sayın Selçuk Özdağ konusunda bunların yaşanmamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BİZ HER KARARI ORTAKLAŞA ALIYORUZ”

Akşener, “Mahkemenin iptal kararından sonra Ümit Özdağ hakkında yeniden bir süreç başlatılacak mı” sorusuna “Henüz hiçbir arkadaşımla ne olup ne olmayacağına dair bir konuşmam olmadı, ‘şu olacak' diye bir kanaat yürütmem mümkün değil. Biz her kararı ortaklaşa alıyoruz partimiz olarak o yüzden bir şey söylemem mümkün değil” diye yanıt verdi.

“HERKESE AŞI OLMAYI TAVSİYE EDİYORUM”

Akşener, Cumhurbaşkanı'nın aşı konusunda siyasilere yaptığı çağrıya ilişkin ise “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca beyefendi bütün genel başkanlar, tanınmış siyasetçiler gibi beni de aradı. Ben de bugün aşı oldum. Tereddütleri olan insanımız açısından örnek olmak açısından aşı oldum dolayısıyla herkese tavsiye ediyorum aşı olmayı” şeklinde konuştu.

“ZORUNLU AŞILANMA KONUSUNDA İKTİDARIN DİKKAT ETMESİNİ İSTİYORUM”

Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

* İktidardan talebimiz şudur: özellikle sizin gibiler bu tarz çalışanlar, esnafların yanında çalışanlar, genellikle toplu taşıma aracını kullanıyorsunuz.

* 65 yaş üzerine yapılacak aşı ancak bu zorunluluk içerisine sizin de, basın mensuplarının, esnafların yanında çalışan insanların hepsi çalışmak zorunda kalan bu insanların da zorunlu aşılanma konusuna iktidarın dikkat etmesini istiyorum ve bunu talep ediyorum.

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