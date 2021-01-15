Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısına evinin önünde saldırı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a evinin önünde saldırı düzenlendi. Silah ve sopaların kullanıldığı iddia edilen saldırıda elinden ve başından yaralanan Özdağ hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

“ÜÇ KİŞİ DAKİKALARCA ŞİDDET UYGULADI”

SÖZCÜ’ye konuşan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, “Selçuk Özdağ cuma namazına gitmek üzere evinden çıkıyor. Kapının önünde beş kişinin saldırısına uğruyor. İki saldırgan Özdağ’ın koruması ve şoförünü silahla etkisiz hale getiriyor. Üç kişi ise sopalarla dakikalarca şiddet uyguluyor. Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaşıyor” dedi.

Olayla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, “Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ Abimize evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıda bulunulmuştur. Bu aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyor, suçluların bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Korkaklarla ve alçaklarla mücadelemiz kesintisiz sürecektir” ifadelerini kullandı.