Akşener’e böyle dert yandı: Sebzeyi, eti alamıyoruz, duysunlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’nın Sincan ilçesindeki esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Ziyaret sırasında Akşener’in yanına gelen bir kadın, iki çocuğunun da işsiz olduğunu belirterek “Emekliyiz. Benim iki tane işsiz çocuğum var. Sebze girmiyor fakirin evine, sebzeyi alamıyoruz, et hiç alamıyoruz, duysunlar. Kurban Bayramı’nda milletin verdiği kadarıyla…Oğlum üniversite mezunu işsiz, kızım işsiz. Ben sizi hep bekledim” diyerek dert yandı.

“ESNAF OLARAK HEPİMİZ ZOR DURUMDAYIZ”

Düğün ve nişan elbiseleri satan bir dükkana giren Akşener, burada esnafa işlerin nasıl olduğunu sordu. İşlerin kötü olduğunu belirten esnaf, “İşlerimiz iyi olsun istiyoruz ama değil. Sizlerin desteklerine ihtiyacımız var. Esnaf olarak hepimiz zor durumdayız. Stopajlar çok yüksek. Alım gücü çok düşük. Esnaflar için durum zordu şimdi daha da zor. 12 çalışanımız vardı mecburen küçülmeye gittik. Düğün, nişanlar da bitti. Para kazanmıyoruz. İktidar tarafından biz ezilmiş durumdayız. Elektrik 3 bin liradan aşağıya gelmiyor. Gerçekten çok şikayetçiyiz” dedi.

Aynı dükkanda kasiyerlik yapan bir kadın ise, “Sayın genel başkanım ben hemşireyim. Yıllardır atama bekliyorum ama olmuyor. Burada kasiyerlik yapıyorum, ne olur bizlere yardımcı olun” dedi.

“ELEKTRİĞİMİ KESMEYE GELDİLER”

Ayakabıcı dükkanına giren Akşener, esnafa siftah yapıp yapmadığını sordu. Esnaf ise bir tane ayakkabı sattığını belirterek “bazen oluyor saat 3’e kadar siftah yapamıyoruz.” dedi.

Esnafın elektrik faturasından çok şikayet ettiğini belirten Akşener’e esnaf ise dükkanına gelen elektrik faturasını göstererek , “Bugün elektriği kesmeye geldiler. Bin küsür lira fatura borcu geldi. ‘Bu gün öğlene siz gidin dedim’, bir de ‘5 dakika müsaade, bilmem ne’ diyerek sıkıyorlar yani. Dedim ki esnafın elektriği kesilmez” dedi.