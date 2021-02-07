Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ankara’da kritik görüşme! Muhalif isime randevu verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti içinde 'muhalif' söylemleriyle öne çıkan İzmir Milletvekili Aytun Çıray'la bugün saat 17.00'da görüşecek. Akşener'in Ümit Özdağ’ın görüşme taleplerini geri çevirirken, Çıray'la görüşmesi dikkati çekti.

Veli TOPRAK
Güncellenme: 11:50, 07/02/2021
Haberler Gündem
Ankara’da kritik görüşme! Muhalif isime randevu verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir Milletvekili Aytun Çıray'la görüşecek. Genel Merkez'de bugün saat 17.00'deki buluşma ile kurultaydan sonra ilk adım atılmış oluyor.

20 Eylül 2020'deki kurultayda ismi ‘çizilecekler listesine' yazılan ve parti içinde ‘muhalif' söylemleriyle öne çıkan İzmir Milletvekili Aytun Çıray, yaşananları “Kurultayda makas değişikliği, alan temizliği yapıldı” diye açıklamıştı.

Görüşme ile birlikte 5 aydır süren buzların erimesi bekleniyor. İYİ Parti Lideri Akşener, kendisiyle görüşme talebinde bulunan muhalif isimlerden Ümit Özdağ'ın randevu talebine ise olumsuz yanıt vermişti.

Ankara Aytun Çıray İYİ Parti izmir Meral Akşener Ümit Özdağ
Yayınlanma Tarihi:11:46,