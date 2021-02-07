Ankara’da kritik görüşme! Muhalif isime randevu verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir Milletvekili Aytun Çıray'la görüşecek. Genel Merkez'de bugün saat 17.00'deki buluşma ile kurultaydan sonra ilk adım atılmış oluyor.
20 Eylül 2020'deki kurultayda ismi ‘çizilecekler listesine' yazılan ve parti içinde ‘muhalif' söylemleriyle öne çıkan İzmir Milletvekili Aytun Çıray, yaşananları “Kurultayda makas değişikliği, alan temizliği yapıldı” diye açıklamıştı.
Görüşme ile birlikte 5 aydır süren buzların erimesi bekleniyor. İYİ Parti Lideri Akşener, kendisiyle görüşme talebinde bulunan muhalif isimlerden Ümit Özdağ'ın randevu talebine ise olumsuz yanıt vermişti.