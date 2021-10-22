Ankara merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu

Ankara merkezli 15 ilde başlatılan FETÖ operasyonunda 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “Dışişleri teşkilatı bünyesinde çalışırken FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan, bir kısmı meslek memurluğu, konsolosluk ve ihtisas memurluğu yazılı sınavları öncesinde soruları aldıklarına dair deliller bulunan 29 şüpheli hakkında Ankara merkezli 15 ilde, gözaltı kararı verilmiştir” denildi.