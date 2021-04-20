Ankara merkezli 14 ilde ‘Arsa Avcısı’ operasyonu: 106 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı “Arsa Avcısı” operasyonunu düzenledi.

DEVLET BÜYÜKLERİYLE YAKINIZ İZLENİMİ VERDİLER

Ekiplerin yaptığı çalışmada, örgüt üyelerinin müştekilere, devlet büyükleri ile yakın oldukları izlenimi verdiklerini ve mağdurları ikna etmek için lüks avukatlık ofisi veya şirket ofislerini kullandıklarını tespit etti. Yapılan operasyonda suç örgütüyle ilişkili olduğu belirlenen 106 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

DEVLET DAİRESİNDE DOLANDIRICIYA ÖZEL ODA

Ekiplerin yaptığı 2 yıllık teknik ve fiziki takip sonucunda; Kamu görevlisi olan örgüt üyeleri tarafından kamu binasında oda ayarlandığı, burada Daire Başkanı olarak tanıtılan örgüt üyesi ile mağdurlar arasında sahte sözleşme imzalandığı tespit edildi.

Dolandırıcıların kamu idarelerinin isim kısaltmalarını kullanarak şirket açtıkları bu nedenle mağdurların parayı şirket hesaplarına yatırırken kamu kurumunun hesabına yatırdığını düşündüğü anlaşıldı.

TAPU MÜDÜRLÜĞÜ GERÇEK, TAPU SAHTE

Her detayı incelikle çalışan dolandırıcıların SMS paketi satın alarak Tapu Müdürlüğü başlığı ile işlemlerin başlatıldığı yönünde kurbanlara SMS gönderdiği ve Tapu Müdürlüğü’nde irtibatlı oldukları kamu görevlilerini kullanarak, memurların işlem yaptığı alana örgüt üyeleri geçerek memur gibi işlem yapıp mağdurlara sahte tapu teslim ettikleri de ortaya çıktı.

Oldukça temkinli davranan çete üyeleri mağdurlarla dışarıda buluşma sağlayacakları esnada buluşma yerinin güvenli olup olmadığının kontrolünü yapmak için keşif yaptıkları öğrenildi.

300 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

Ekiplerin yaptığı araştırmalar sonucunda, 160 mağdurdan bu yöntemlerle 300 milyon TL paranın dolandırılarak suç örgütüne geçtiği, örgütün faaliyetine 2016 yılından itibaren başladığı, bu tarihten önce hiçbir mal varlığı bulunmayan örgüt yönetici ve üyelerinin zenginleşerek lüks araçlar satın aldıkları ve rezidans dairelere taşındıkları, Yapılan teknik takip sonucunda mağdurları aldatarak yüklü miktarda paralarını aldıktan sonra örgüt içerisinde mağdurun gıyabında alay ettikleri tespit edildi.

ARSA DEĞERLENDİ DİYEREK 2 KERE DOLANDIRDILAR

Edinilen bilgilere göre örgüt üyelerinin bazı mağdurları 1 kere dolandırdıktan sonra mağdurların farkına varmaması durumunda, arsanın değerlendiğini söyleyerek 2. kez dolandırdıkları, yer teslim tutanağı yapıyor izlenimi vererek, örgüt üyelerine ait araçlara kamu taşıtı olduğu izlenimi veren araç kartı koyarak araziyi mağdurlara göstermeye bu araç ile gittikleri belirlendi.

8 ARAÇ, 40 TAŞINMAZ VE 30 MİLYON TL’YE EL KONULDU

Ayrıca yapılan operasyonda, MASAK ile gerçekleştirilen ortak çalışma sonrasında suçtan elde edilen gelirler kapsamında örgüt yönetici ve üyelerine ait 8 adet araç, 40 adet taşınmaza (iş yeri, konut, arsa) ve 30 milyon TL paraya el konuldu. Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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