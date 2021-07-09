Ankara’daki aile katliamında kan donduran ifadeler

Mamak’taki evinde kızı Meryem Atsak (23) ile kocasıyla arasında yaşanan ailevi meselelerden dolayı kavga edip kızını ve iki torununu evdeki ruhsatsız tabancayla vurduğu, ardından aynı silahla intihara kalkıştığı iddia edilen Ö.A., yoğun bakımdaki tedavisinin ardından ifade verdi.

Anneanne Ö.A. ilk beyanda 9 aylık Merve ve 3 yaşındaki torunu Ömer İsmail’i kızının fare zehriyle öldürmeye çalıştığını, bu yöntem işe yaramayınca da evdeki ruhsatsız tabancayla önce çocukları, sonra da kendisini vurarak öldürdüğünü iddia etti.

Ö.A., olayın ardından durumu kaldıramadığını, kendisinin de aynı silahla intihar ederek ölmeye çalıştığını öne sürdü.

Hayati tehlikeyi atlatan Ö.A.'nın hastanede polis gözetimi altında olduğu, tedavisinin sürdüğü, taburcu edildikten sonra ifade işlemleri için emniyete götürüleceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (İHA)