Antalya ve Muğla’da son durum! Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangın bölgeleri olan Antalya’da 6, Muğla’da ise 10 hastanın tedavilerine devam edildiğini ve toplamda Antalya’da 704, Muğla’da da 450 hastanın tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini açıkladı. İki şehirdeki toplam can kaybını ise 8 olarak kaydetti.

SOZCU.COM.TR

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca şu ifadeleri kullandı:

* ANTALYA. 704 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 6 hastamız var. Bölgedeki felakette 7 can kaybımız olmuştu. 46 Ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 242 sağlık profesyoneli ile sahadayız.

* MUĞLA. 450 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 10 hastamız var. Bölgedeki felakette 1 can kaybımız olmuştu. 61 Ambulans, 22 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 306 sağlık profesyoneli ile sahadayız.



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