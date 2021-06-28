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Antalya’da 3 gündür haber alınamayan genç kadın doktor bulundu

Antalya'da halasından evine gitmek için çıkıp bir daha dönmeyen yeni mezun doktor Duygu Eda Altıngeyik bulundu. Bir televizyon yayınına telefonla bağlanan bir kişi Altıngeyik'i yolda ağlarken bulduğunu ve evinde misafir ettiğini söyledi.

Güncellenme: 13:10, 28/06/2021
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Antalya’da 3 gündür haber alınamayan genç kadın doktor bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde 25 Haziran Cuma günü gece saat 23.00 sıralarında Varsak Mahallesi'nde bulunan halasının evinden çıkan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni mezunlarından Dr. Duygu Eda Altıngeyik (24), eve dönmedi.

Durumdan şüphelenen ailesi gideceği güzergahları kontrol etti. Yapılan kontrollerde bir ize rastlanmadı. Bunun üzerine aile Sakarya Polis Merkezine giderek şikayette bulundu.

“DUYGU BENİM YANIMDA”

Genç kızın kardeşi Mehmet Altıngeyik, bugün bir televizyon kanalına katıldı. Bu sırada programı arayan bir seyirci, Duygu'nun kendisinin yanında olduğunu söyleyerek, “Yolda giderken gördüm saat 01.00 sularında. Ağlayarak geçti ben de merak ettim. O saatte ne oldu diye gittim sordum. ‘Gururum incindi arkamda durması gereken insanlar arkamda durmadı, kimse beni sevmiyor’ dedi. Sen benim misafirim olacaksın dedim. Cuma gününden bu yana benim yanımda kalıyor” diye konuştu. (İHA)