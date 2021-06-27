Aşı karşıtı doktora İstanbul Tabip Odası’ndan soruşturma

26 Haziran Cumartesi günü İstanbul’un Üsküdar ilçesinde Plandemi Büyük Buluşma Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte Covid-19 aşısı karşıtı mesajlar verildi.

Platform üyelerinin ilk olarak Yenikapı Miting Alanı ve Maltepe Sahil Etkinlik ve Miting Alanında düzenlemek istediği buluşmalara valilik ve kaymakamlık tarafından pandemi önlemleri göz önünde bulundurularak izin verilmedi.

Ardından Üsküdar'da bir işletmede düzenlenen etkinliğe çok sayıda kişi katıldı. Op. Dr. Bilgehan Bilge etkinlikte konuşmacı olarak yer aldı.

‘AŞI OLMAYIN’ MESAJI

Etkinlikte konuşma yapan Bilgehan Bilge, “Asla ve kat’a aşı olmayın. Uçaklara bindirmesinler, alışveriş merkezlerine sokmasınlar. Yemin ediyorum, vallahi de billahi de tillahi de en geç bir sene sonra bu kararlarından vazgeçecekler. Aşı olanlardan özür dileyecekler. Bakın bu bir slogan veya şaka değil, yargılanacaklar. Aşıyı vuran zavallı sağlık memurları, hemşireler değil, hekimler yargılanacak. ‘Ruhsatsız bir maddeyi insanlar üzerinde uyguladım' deme gibi bir lüksü yok hekimin. Yasa budur” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL TABİP ODASI: AKIL VE BİLİM KARŞITI

Op. Dr. Bilgehan Bilge'nin yaptığı konuşmaya İstanbul Tabip Odası'ndan tepki geldi. Bilgehan Bilge hakkında tabip odasınca soruşturma açıldığı duyuruldu.

İstanbul Tabip Odası'nın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

* COVID-19 pandemisinde resmi rakamlara göre bile kaybettiğimiz yurttaşlarımızın sayısı 50 bine yaklaştı. (Gerçek sayıların bunun iki, üç katı olduğunu biliyoruz.) Hala daha günlük vaka sayıları 5 binin, günlük ölüm sayıları ellinin üzerinde seyrediyor.

* COVID-19'a karşı en önemli mücadele yönteminin aşı olduğunun açık olmasına karşın aralarında tıp fakültesi mezunu bazı “şarlatanlar”ın da bulunduğu çevreler ise akıl ve bilim karşıtı yalanlarla toplumda aşı tereddütü, karşıtlığı yaymaya çalışıyorlar.

* Aşı karşıtı çevrelerin İstanbul Üsküdar’da “Plandemi büyük buluşması” adıyla düzenlediği “miting”de “Asla ve kat’a aşı olmayın. Uçaklara bindirmesinler, AVM’lere sokmasınlar. Vallahi de billahi de tillahi de bir sene sonra bu kararlarından vazgeçecekler ve aşı olanlardan özür dileyecekler. Bu bir slogan ya da şaka değil; yargılanacaklar!” şeklinde konuşma yapan kişinin Dr. B. B. olduğuna dair basında yer alan iddialarla ilgili olarak İstanbul Tabip Odası tarafından adı geçen hekim hakkında soruşturma açılmış olup sonuçlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır.

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