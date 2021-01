‘Ata emaneti’ dedi, hacizleri kaldırdı!

Atatürk'ün emriyle kurulan, kötü yönetimler nedeniyle batağa sürüklenen, kurtarılması için kayyum atanan Türk Hava Kurumu (THK) ve bağlı şirketleri, üzerlerindeki icra ve tedbirler nedeniyle bir kuruş bile gelire muhtaç kaldı. Çaresiz kalan THK, bütün haciz ve tedbirlerin kaldırılmasını istedi. Dilekçede kayyumun THK ve şirketlerinin durumunu düzeltmesi için çalışma yaptığı belirtildi ve gelinen durum şöyle anlatıldı: “Önceki yönetimlerin hataları nedeniyle çığ gibi büyüyen borç yumağına birçok borç eklenmiş ve bunun bir sonucu olarak THK, THK şubeleri ve bağlı şirketlerin borçları nedeniyle hesaplarına haciz şerhleri işlenmiştir. Taşınır ve taşınmazları hakkında satış işlemleri aşamasına geçildi. Kurum tüm gelirlerinden yoksun duruma düştü. Haciz şerhi nedeniyle kamu yararına faaliyet gösteremiyoruz. Hava araçlarımız uçuştan men ediliyor.”

Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi başvuru üzerine verdiği kararda “THK, Cumhuriyetimizin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine emanetidir. Bunun güçlendirilmesi ve onurlu faaliyetlerini yürütmesi için her türlü yardım destek ve özveride bulunmak her Türk vatandaşının görevidir. Bu dernek, Türkiye cumhuriyetinin kuruluş ve varoluş değeridir” dedi. Mahkeme THK ve bağlı şirketleri rahatlatan şu kararı verdi: 1-Taşınmazlar üzerinde fiili haciz ve muhafaza işlemleri yapılamayacak. Yapılan fiili haciz ve muhafaza işlemleri durdurulacak. 2-Banka hesapları, taşınır ve taşınmaz malları üzerine bloke/haciz tesis edilemeyecek, öncekiler kaldırılacak. Her türlü icrai satış işlemi durdurulacak. 3- Hava araçları üzerine konulmuş olan hacizler kaldırılacak. Hava araçları hakkındaki uçuştan men kararları kaldırılacak. 4- Tüm mal varlıklarından elde edilen kira ve hasılat dahil gelirler üzerine konulan hacizler kaldırılacak.