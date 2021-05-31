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Atatürk’e hakaret eden imam hakkındaki suç duyuruları artıyor

Ayasofya'da devlet erkanının katıldığı icazet töreninde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını hedef alarak lanet okuyan imam Mustafa Demirkan hakkında bir suç duyurusu da Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) Genel Sekreteri ve Üsküdar Şube Başkanı Onur Cingil’den geldi. Cingil, avukatı aracılığıyla İstanbul Adliyesi’nde imam hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fahrettin ÖZTÜRK
Güncellenme: 22:14, 31/05/2021
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Atatürk’e hakaret eden imam hakkındaki suç duyuruları artıyor

Yıldırım Beyazıt Camisi eski imamı Mustafa Demirkan, 28 Mayıs 2021 günü Ayasofya Camisi'nde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşen ‘Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi' programında verdiği vaazda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına üstü kapalı olarak hakaret edip lanet okumuştu.

İmam Demirkan'ın, Atatürk ve silah arkadaşlarına karşı hakaret dolu vaazı tartışmalara neden olmuş ve birçok kesimden tepki toplamıştı. Bugün itibarıyla imam hakkında savcılıklarda suç duyuruları yapılmaya başlandı.

İMAMIN CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

TükoDer Genel Sekreteri ve Üsküdar Şube Başkanı Onur Cingil, avukatı Volkan Öztürk aracılığıyla İstanbul Adalet Sarayı'nda imam Demirkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, Demirkan'ın, ‘Atatürk’ün hatırasına hakaret', ‘Kişinin hatırasına hakaret' ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarını işlediği gerekçesiyle cezalandırılması talep edildi.

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