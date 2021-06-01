Atatürk’ün heykeline belediye sahip çıktı

Çukurova Üniversitesi Merkez Kütüphanesi önündeki, elinde Nutuk bulunan Atatürk heykeli ve çevresi, bakımsızlık, ilgisizlik nedeniyle mezbelelik haline geldi. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli çöpler ve kuru otlar arasında kaldı. Heykelin etrafındaki duvarların da yıkık olduğu dikkat çekti. Bünyesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü bulunan üniversitede, Atatürk'ün heykelinin bakımsız bir halde bırakılması vatandaşların tepkisine de yol açtı. Vatandaşlar binlerce öğrencinin eğitim gördüğü üniversitenin yönetimini göreve çağırdı. “Ata'ya karşı bu saygısızlık kabul edilemez” dedi.

BAŞKAN KARALAR ÇOK ÜZÜLDÜ

SÖZCÜ'nün olayı gündeme getirmesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, heykelin bulunduğu alanda kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı.

Çevredeki kuru otları ve çöpleri temizleyen ekipler, etrafı pırıl pırıl yaptı. Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı İlyas Kıran, “Başkanımız Zeydan Karalar, SÖZCÜ'nün haberini görünce çok üzülmüş. Derhal bizlere gereğin yapılması talimatını verdi. Biz de derhal ekip çıkartarak Atatürk'ün heykelinin çevresini anısına yakışacak biçimde temizledik” dedi.