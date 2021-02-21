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Atatürk’ün mirası çarçur edilmek isteniyor, takipteyiz

Atatürk’ün mirası olan Atatürk Orman Çiftliği’nin (AOÇ) 74 dönümünün daha kiralanmak üzere ihaleye çıkarılması tepki çekti.

Başak KAYA
Güncellenme: 05:31, 21/02/2021
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Atatürk’ün mirası çarçur edilmek isteniyor, takipteyiz

Atatürk Orman Çiftliği'nin 74 dönümü kiraya veriliyor. Metrekaresi 1.5 lira olan kiralama ihalesi yarın yapılacak. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, “Bu peşkeşe izin vermeyeceğiz. Sorumlular hakkında yasal, cezai, hukuki her türlü işlemi takip edeceğiz. Atatürk'ün mirası çarçur edilmek isteniyor'' dedi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök

Gök, TBMM'de yaptığı açıklamada, “Bir ülkenin kendi kurucu liderine ve onun bıraktığı mirasa bu kadar görgüsüzce, hukuk tanımazca ve yasalara aykırı bir şekilde saldırıldığı başka bir örnek dünyanın hiçbir yerinde yoktur'' dedi ve şunları söyledi:

CHP'li Levent Gök “Birinci derece SİT alanı olan AOÇ'de 74 dönüm arazi metrekaresi 1.5 liradan kiralanacak. Bu peşkeşe izin vermeyeceğiz” dedi.

“AOÇ, kamu kurumları eliyle, özel yasalar çıkartılarak, satışlarla, kiralama yoluyla 33 bin dönüme düştü. Üçte 2'sini kaybetti. 22 Şubat'ta yeni bir ihale yapılıyor. AOÇ Müdürünü ve Özelleştirme İdaresi Başkanı'nı, Tarım Bakanı'nı uyarıyorum. Bu ihaleyi durdurun. Ata mirasına sahip çıkın. Ankara'nın en değerli arazisini ihaleye çıkartıyorsunuz ve ne hakla kime vereceksiniz?”

Ankara Atatürk CHP Levent Gök TBMM
Yayınlanma Tarihi:05:30,