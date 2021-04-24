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Aydın’da 3.8 şiddetinde deprem

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

Güncellenme: 02:59, 24/04/2021
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Aydın’da 3.8 şiddetinde deprem

AFAD’dan edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan deprem, saat 01.53’te kaydedildi.

Derinliği 8.8 olan depremin şiddeti 3,8 olarak kaydedildi. Deprem ilçede yaşayan vatandaşlara kısa süreli korku ve panik yaşattı. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:02:16,