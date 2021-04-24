Aydın’da 3.8 şiddetinde deprem

AFAD&#8217;dan edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan deprem, saat 01.53&#8217;te kaydedildi.. . Derinliği 8.8 olan depremin şiddeti 3,8 olarak kaydedildi. Deprem ilçede yaşayan vatandaşlara kısa süreli korku ve panik yaşattı. (İHA). İlginizi Çekebilirİzmir depreminin simgesi Ayda bebek 23 Nisan&#039;da başkanlık koltuğuna oturdu. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6392994}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/aydinda-3-8-siddetinde-deprem-6392994');aip2('newsArticle', {"identifier":6392994,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/aydinda-3-8-siddetinde-deprem-6392994/","headline":"Aydu0131n&#8217;da 3.8 u015fiddetinde deprem","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["ayd\\u0131n","Bebek","\\u00c7ocuk","deprem","izmir","Ulusal Egemenlik ve \\u00c7ocuk Bayram\\u0131"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/04/23/iecrop/deprem-shutterstock_415473103_16_9_1619222258.jpg","author":"Hu00fcseyin u015euekinci","datePublished":"2021-04-24 02:16:10","dateModified":"2021-04-24 02:59:01","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":1177}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/aydinda-3-8-siddetinde-deprem-6392994/');