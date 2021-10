Aydın’da Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı açıldı

Aydın’ın Efeler Belediyesi’nin Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı törenle açıldı. Belediye Başkanı Fatih Atay, “Büyük Önder Atatürk’ün matematiğe olan sevgisi ve heyecanı bize de yansıdı” diyerek çocuklara ve gençlere matematik aşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Efeler Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, açılışı yapılan, gençlere ve çocuklara matematiği sevrirmeyi amaçlayan Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adının verildiği parkın, dünyanın en büyük matematik ve bilim parkı olduğu belirtildi.

Açılışta konuşan Efeler'in CHP'li Belediye Başkanı Fatih Atay, uzun uğraşılar sonucu yaptıkları parkı anlatırken, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Arapça matematik terimlerine Türkçe karşılıklar bularak yazdığı geometri kitabını hatırlattı.

Başkan Atay, “Büyük Önder'in matematiğe olan sevgisi ve heyecanı bize de yansıdı. Geleceğimiz olan çocuklarımızın iyi bir eğitim alması gerekiyor. Bu park, onların temel eğitimlerine katkı yapmaya yönelik en büyük hizmet diye düşünüyorum. Atatürk'ün gösterdiği ışıkla, burada çocuklarımıza matematik parkımızı armağan ediyoruz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın bu parktan yararlanırken, ileride bilim adamı olabilecekleri, Nobel ödülü alabilecekleri yönünde hayaller kurmalarını istedik. O nedenle de matematik ve bilim parkımıza Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adını verdik” dedi.

“GELECEĞİN YÖNETİCİLERİNE IŞIK OLMAK İSTEDİK”

Parkın yapımı sırasında hiçbir ağacın kesilmediğini, engelli yurttaşların da parktan yararlanmaları için her detayın düşündüğünü söyleyen Atay, “Hayatın her alanında matematik var. Bilimlerin anası, temeli matematik. Matematiği öğrendiğiniz zaman her problemi kolayca çözme şansına sahipsiniz. Bazı ülkelerde yazılım çok öne geçti. O ülkelerde 0-5 yaş arasında çocukların matematikle buluşmasına imkân sağladılar ve bugün yazılım alanında dünyanın en önde gelen ülkeleri haline geldiler. Hepimiz üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse biz de ülkece bunu yapabiliriz” diyerek belediye çalışanları başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.