Bakan Pakdemirli açıkladı: 1988’den sonra ilk kez Marmaris’te rekor kırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz ila 3 Ağustos tarihleri arasında 38 ilde 163 yangın çıktığını ve bunların 152 tanesinin söndürüldüğünü söyledi. Pakdemirli, "Hava sıcaklığı bugün Marmaris'te 45.5 dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı. Önceki rekor 7 Temmuz 1988'de 45.2 olarak ölçülmüştü" ifadesini kullandı.

SOZCU.COM.TR

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Yangınlara 72 hava aracının müdahalede bulunduğunu belirten Pakdemirli, “38 ilde 163 yangın çıktı, 152 tanesi söndürüldü” diye konuştu. Pakdemirli açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* 5 ilimizde 18 ilçe, 78 köy ve 2 bin 219 çiftçimiz yangınlardan etkilenmiş durumda. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz üreticilerimizin mağduriyeti giderilecek.

* Manavgat’ın batı tarafında iyi bir haber aldık. Ekiplerimiz biraz risk aldı. İyi bir noktaya gidiyoruz. Kontrol diyemeyiz ama belli bir noktaya girdiler. Muğla'da 5 yangın devam ediyor. Marmaris'te belli bir noktada parlama var. Köyceğiz'de yangın devam ediyor. Kavaklıdere'de sabah saatlerinde söndürülen yangın öğleden sonraki saatlerde tekrar başladı. Milas'taki yangın hala devam ediyor, ciddiyetini koruyor.

* Denizli'deki dün çıkan yangınımızı kontrol altına aldığımızı söylemiştik. Isparta'da öğle saatlerde iyiye giden yangın şu aralar alevlenmiş durumda. Hava sıcaklığı bugün Marmaris'te 45.5 dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı. Önceki rekor 7 Temmuz 1988'de 45.2 olarak ölçülmüştü. Rüzgar, alevler sürekli yön değiştiriyor. Marmaris'teki parlamaları arkadaşlar toparlamaya çalışıyor.

“5 İLDE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR”

* Marmaris'teki parlamaları arkadaşlar toparlamaya çalışıyor. 16 suatar uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 arazöz, yaklaşık 5 bin 200 personel mücadele ediyor. Yangınlardan zarar gören vatandaşlarımız için bakanlığımız tarafından kısa bir bilgi vereyim.

* 5 ilimizde tespitler devam ediyor. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz üreticilerimiz mağduriyeti gideriliyor olacak. Çok ciddi bir savaş veriliyor. Bu savaşta moral ve motivasyonu yüksek tutmamız lazım. Herkesi sabırlı ve sağduyulu olmaya davet ediyorum.

“YARDIM TALEPLERİNİN ÇOĞUNU OLUMLU KARŞILADIK”

* Hava araçlarıyla ilgili tartışma var kamuoyunda. Portekiz'de 43 hava aracı var. Yunanistan'ın 18 hava aracı var. Fransa'nın 40. Bunlar 2018 verileri, aşırı değişiklik olacağını düşünmüyorum. Bizim envanterde sürekli olarak çalıştığımız uçak ve helikopter sayımız yönetim helikopterimizi saymazsak 48, bunları da sayarsak 53-55'e ulaşıyor.

* Bazı yardım talepleri oldu çeşitli ülkelerden. Taleplerin çoğunu olumlu karşıladık. Toplamda 3 amfibik uçağımıza 3 amfibik uçak daha eklendi. 9 tane tanker uçağımız var. Helikopterimiz 57'ye vardı ve toplamda 72 hava aracına çıkmış oldu. Bu akut dönem geçtikten sonra bile Türkiye'nin bilançosunda her zaman 50 ve üzeri hava aracı oluyor olacak.

SOYLU: HAVA SICAK VE NEM AZ

İçişleri Bakanı Soylu ise şu açıklamalarda bulundu:

* Burada çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Biz ilk 4,5 günü Antalya'da geçirmiştik, 2 gündür de buradayız. Tüm kurumlarımız ve vatandaşlarımız büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Biz esas itibarıyla saat 11 civarında durumun biraz daha stabil olduğunu değerlendirmiştik.

* Yangınların olduğu bütün alanlarda sabahtan beri bulunduk fakat Sayın Bakan da belirtti. Öyle bir rüzgarla karşı karşıyayız ki, tamamen söndürdüğünüzü düşündüğümüz yangın yarım saat sonra tekrar alevleniyor. Hava sıcak ve nem az bunlar dezavantajımız. Denize doğru eserse yerleşim yerlerini tepeye doğru esse ormanları tehdit ediyor.

* Bu çalışmalara katılan tüm hemşehrilerimize minnetlerimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Marmaris'ten gelirken 2 yerde ufak diyebileceğimiz yangın vardı. İnşallah yarın akşam vatandaşlarımıza daha pozitif değerlendirebilmeler aktarabilme fırsatına sahip oluruz.

* Başından beri işin bir programı var. Yangın yerleşim yerlerine inmeye başladığından beri TOMA devreye girdi. Antalya'da birinci günden beri devreye girdi.

“‘İŞİNİZİ YAPMIYORSUNUZ’ DİYENLER BENİ SON DERECE RENCİDE EDİYOR”

* Marmaris'ten gelirken 2 yerde ufak diyebileceğimiz bir yangın vardı. Yerleşim yerlerini etkileyen yangınlar değil. Türkiye'deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, destek aldığımız tüm belediyelerimize, hatta şantiyelere ve özel sektöre teşekkür etmek istiyorum. Burada hiç kimse siyasi ve ideolojik bir ayrım ortaya koymadan mücadelesini sürdürüyor. Provokasyon var mı, var.

* Ormancının yanına gidip ‘Siz işinizi yapmıyorsunuz' diyenler beni son derece rencide ediyor. Ormancının yanına gidip ‘Siz işinizi yapmıyorsunuz' diyenler beni son derece rencide ediyor. Bunların hepsine göğüs gereceğiz. Köyceğiz'de ateşin içindeydiler. Ormanın içinde arazözlerle birlikte yangını söndürmek başka bir kahramanlık hikayesidir. Menteşe'deki bütün evler yandı diye bütün kamuoyuna bilgi vermek insafsızlık ve vicdansızlıktır. Buradaki insanların hayatlarıyla, duygularıyla oynamanıza kimse müsaade edemez.

* Tüm tarım zararları tespit edilmektedir. Evleri hasar gören vatandaşlarımız, ağır hasarlı, orta ve az hasarlı 347 ev tespit edildi. Burada Antalya kadar ev hasarı yok. Şu ana kadar yaklaşık toplam 20 milyon TL'lik nakdi yardım geldi. Son rakam olarak da tahliyelerimiz var.

* Tahliye konusunda da dün verdiğim rakam yaklaşık 8 mahalleydi, 5 de kısmi bir tahliye söz konusuydu. Yaklaşık 28 mahallede toplam 3219 hane 16 bin 603 kişiyi tahliye ettik. El birliğiyle karşı karşıya kaldığımız bu yangın afetinden hep birlikte hem müdahalelerimizle hem de dualarımızla kurtulacağımıza inanıyoruz.

METEOROLOJİ REKORU PAYLAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Marmaris’te en yüksek sıcaklık rekoru gerçekleşti. Marmaris’te 03 Ağustos 2021 Salı günü 45,5 derece ile rekor sıcaklık değeri ölçüldü. Ağustos ayı eski rekor sıcaklığı 07.07.1988 tarihinde 45,2 dereceydi” ifadesi kullanıldı.

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