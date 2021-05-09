Bakan Soylu’dan tam kapanma açıklaması: Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars Güvenlik Toplantısına katıldı. DSİye ait salonda gerçekleştirilen toplantıya, Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, Vali Türker Öksüz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kars Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç katıldı.

Toplantının basına açık bölümünde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanma dönemine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Soylu, önlemler için tüm denetim mekanizmalarıyla sahada olduklarını vurguladı.

“63 BİN VAKA 18 BİNE İNDİ”

Geçen hafta Perşembe günü saat 19dan itibaren kapanmanın başladığını hatırlatan Soylu, şöyle konuştu:

* Önce hepimiz biliyoruz ki bir kısıtlama yaptık. Cumartesi ve pazarların kısıtlandığı hafta içi 19.00da başlayan kısıtlamanın olduğu salgınla mücadele konusunda bir adım daha atmış idik. Başladığımızda vaka sayısı 63 bindi.

* Sağlık Bakanlığının, bilim kurulunun önerdiği tedbirlerle, denetim mekanizmalarımız, valiler, kaymakamlar, güvenlik güçlerimizin sahada olduğu hep birlikte önemli bir süreci baymadık. Amacımız vakaların artmaması ve sağlıksız ortamın yaşamı etkilememesi için vaka oranlarını düşürmekti.

* Öncelikle geldiğimiz nokta 18 bin civarında. 63 binden 18 bine. Milletimizin yapmış olduğu büyük fedakarlıkla rakamlar inmiş durumda. Hastaneler, yoğun ünitelerinde bu rakamlar çok net açık ortadadır.

* Mutasyonun oluşturduğu yeni ivme milletimizi ve bizi endişelendirmişti. Türkiyenin her tarafında şehir giriş çıkışlarında, ana arterlerde tüm denetimlerimiz devam etmektedir.

* Ortalama günde 100 bin kolluk gücümüz sadece genel asayişin dışında, narkotik dışında, terörle mücadelenin dışında 100 bin kolluk gücümüz sağlık denetimi gerçekleştirmektedir.

* Onlara da yılmadıkları için ve vatandaşımıza bu konudaki kısıtlamaları ilk önce uyararak, rehberlik ederek gösterdikleri için minnetlerimiz sunuyoruz.

Bu süreçte 65 yaş üstünün yalnız bırakılmadığını 1 milyon büyüğe vefa sosyal destek guruplarıyla ulaşıldığı bilgisini veren Soylu, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama olmadığını bildirdi. Bugüne kadar e-devletten 10 milyon kişinin izin aldığını kaydeden Soylu, Türkiyenin üretiminin devam ettirildiğini vurguladı.

“MİLLETİMİZDEN BİR FEDAKARLIK DAHA BEKLİYORUZ”

Ramazan Bayramı’nın yaklaştığını belirterek bir uyarıda da bulunan Soylu, şunları kaydetti:

* Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz. Bu hastalık temasla bulaşıyor. Bunu hep beraber biliyoruz. Bayram hepimizin bayramı ve geleceğimizde daha güzel bayramlar yaşamak için kurallara uymalıyız, tedbirlere uymalıyız.

* Tedbirlerin bize salık verdiği tüm adımları harfiyen yerine getirmeliyiz. Aksi takdirde eğer bayramlarda kurallara uymazsak ifade etmek gerekir ki karşılaştığımız bu musibetin ağırlığı üzerimizden kalkmaz.

* Çocuklarımız okula üniversiteye gitmek istiyor, esnaf dükkanlarını açmak istiyor. Onun için istirhamımız, onlardan çok fazla şey istediğimizin bilinci içindeyiz, çok büyük fedakarlık yaptıklarının bilinci içindeyiz. Ama önce sabır, sonra bayram diyoruz. Sabretmeliyiz, bayramda da sabretmeliyiz.

‘3500 YERDE PAZAR AÇILDI’

Dün ülke genelinde 3 bin 500 Pazar kurulduğu bilgisini de veren Bakan Soylu, Dün pazarlar vardı, 3500 yerde pazarlar açıldı. Günlük 500-600 pazar açılır. Tüm pazarları dağıtmaya çalıştık, insanların oturdukları yere yakın olsun diye bunu sağlamaya çalıştık. Pazarcı esnafımız da buna uydu, vatandaş da buna uydu. Birkaç yerde uyulmamış olabilir ama elde kalan ürünler için imkan bulundu. Pazarcı esnafımızla vatandaşımızla arz ve talep konusunda pazarlarda buluşmuş oldular. Önümüzdeki cumartesi de pazarlar kurulacak diye konuştu.

Soylu’nun açıklamalarından sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti. (DHA)