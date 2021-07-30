Bakan yardımcısı 50 araçlık konvoyla yangında evi yanan vatandaşı ziyaret etti

Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2 gün önce çıkan yangın devam ediyor. Yerleşim kesimlerinin arkasında yer alan dağlık alanda devam eden yangına helikopter ile müdahale sürüyor. Yangında yaralanan 4 itfaiye eri hastanede tedavi altına alınırken, bölgeye incelemeye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, 50 araçlık konvoy ile evi yanan vatandaşları ziyaret etti.

ALI EKBER ŞEN

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Aydıncık ilçesinde dün gece şiddetlenen yangının acı yüzü gün ağarınca ortaya çıktı. Yangın öncesi yemyeşil alanlar karaya bürünürken, yaklaşık 30 evin yandığı yangında seralar ve ekili alanlar da zarar gördü.

4 İTFAİYECİ HASTANELİK OLDU

Aydıncık ilçesinde 3 gündür eden ve hayatı olumsuz etkimeyerek büyük zarara yol açan orman yangınında cansiperane çalışmalarıyla dikkat çeken 4 genç itfaiye erinden ikisinin kolları ve yüzleri yanarken diğer ikisi ise dumandan zehirlendi. Aydıncık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan itfaiyecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BAKAN YARDIMCISI 50 ARAÇLIK KONVOYLA BÖLGEDE

Bu arada İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Ali İhsan Su ve diğer ilgililer Aydıncık'a ziyarette bulundu. Aydıncık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yaklaşık 50 konvoylu araçla gelen Bakan Yardımcısı İnce, girişte sıraya giren ilçe protokolü ve emniyet görevlileriyle selamlaştı. Daha sonra emniyet binasına çıkan bakan yardımcısı İnce Vali Ali İhsan Su, Kaymakam Muhammet Kılıçaslan, Belediye Başkanı Ferat Aktan ve diğer görevlilerden yangınla ilgili bilgiler aldı.

“YARALAR SARILACAK”

Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve beraberindekiler daha sonra yaklaşık 50 araca ulaşan bir konvoyla yangında evleri yanan Yenikaş ve Cumhuriyet Mahallesindeki vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakan Yardımcısı İnce, yangında evleri yanan vatandaşların yaralarının sarılması için devletin tüm imkânlarının seferber edileceğini söyledi. Yenikaş Mahallesindeki vatandalar ise bölgenin sit alanı olduğu için evlerinde tamir ve onarım ile yeni ev yapmalarına izin verilmeyeceği endişesi içinde olduklarını dile getirerek öncelikle elektrik ve su ihtiyaçlarının karşılanmasını istediler. Bakan Yardımcısı İnce, “Şu anda yangın devam ediyor. Kontrol altına almak için arkadaşlarımız çalışıyor. Hepimiz seferber olmuş durumdayız. Giden şey geri gelmez ama mutlaka onun yerine de gerekli yardımlar yapılacaktır. Bu konuda rahat olun. Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın da selamları var, geçmiş olsun dileklerini ilettiler” dedi.