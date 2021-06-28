Balık tutmaya gittiği barajdan balık yerine otomobilini çıkardı

Olay, öğle saatlerinde Isparta-Antalya karayolunun 60. kilometresinde bulunan Karacaören Barajı mevkiinde meydana geldi. Baraja balık tutmaya giden Emre Sezer, aracını baraj kenarına park etti.

BALIK TUTARKEN ARAÇ SUYA GÖMÜLDÜ

Sürücü balık tutarken, el freni boşalan araç hızla sulara gömüldü. Aracının barajı uçtuğunu gören Sezer, hemen çekiciyi aradı. Çekicinin olay yerine gelmesi ile Sezer yüzerek, baraja girdi ve vincin halatını araca bağladı.

ÇEKİCİYLE SUDAN ÇIKARILDI

Sulara gömülen araç barajdan çıkarılarak, çekiciye yüklendi. Meydana gelen olayda yaralanan olmazken, sular içinde kalan araçta büyük oranda maddi hasar oluştu. Otomobilin sudan çıkarılma anı ise cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. İHA

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