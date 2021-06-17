Boğaz’da balıkçı teknesine gemi çarptı: 1 ölü

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında As Rosaıla isimli bir gemiyle içinde 3 kişi bulunan 7 metre boyundaki bir balıkçı teknesinin çatışması üzerine Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörümüz, KEGM-8 ve TAHLİSİYE-1 botumuz ve balıkadamlarımız ivedilikle olay bölgesine gönderildi” dedi.

Ekiplerin çalışması sonucu denize düşen 2 kişi kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Kurtarılanlardan biri hastaneye sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği’nden kazayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi.

* Bugün saat 16.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında Portekiz bandralı AS ROSAILA isimli ticari gemi ile bir balıkçı teknesinin çarpıştığı bildirilmiştir.

* Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KURTARMA-12 ve MEHMETÇİK römorkörü, KEGM-8 ve TAHLİSİYE-1 botu ile balıkadamlar olay bölgesine ivedilikle sevk edilmiştir.

* Olay bölgesinde ekiplerimizce yürütülen çalışmalarda; batan balıkçı teknesinden bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, iki kişi kurtarılmıştır.

* Kurtarılan iki kişiden biri hastaneye sevk edilmiştir. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır. DHA