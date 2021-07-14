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Balıkesir Üniversitesi akademik personel alıyor

Balıkesir Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına 17 akademik personel alımı gerçekleştirecek.

Güncellenme: 13:33, 14/07/2021
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Balıkesir Üniversitesi akademik personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Balıkesir Üniversitesi akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı'nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren  15  gündür.  Profesör  unvanı  olanlar  Doçent  kadrolarına,  Doçent  unvanı  olanlar  Doktor Öğretim  Üyesi  kadrolarına  başvuramazlar.  Başvuruda  bulunacak  adaylar  sadece  bir  kadroya başvurabilirler.

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