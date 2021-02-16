Baraj doluluk oranı kar yağışı ile yüzde 50’ye yaklaştı

Şubat ayına mevsim normallerinin üzerinde sıcak havalar ile giren İstanbul’da kar yağışı barajlardaki seviyenin yükselmesini sağladı. Barajların her geçen gün artan doluluk oranı İSKİ verilerine de yansıdı.

BARAJ DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

8 Ocak günü yüzde 19.16 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 47.82 seviyesine çıktı. Bu oran son 6 ayın zirvesi olduğu görüldü. Geçtiğimiz aylarda doluluk oranı ise şöyle olmuştu:

“Ağustos 51.90, Eylül 41.95, Ekim 33.52, Kasım 27.26, Aralık 22.32, Ocak 40.39”

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

– Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 55.02

– Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 31.96

– Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 23.80

– Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 50.37

– Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 53.86

– Terkos barajı doluluk oranı yüzde 46.05

– Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 65.63

– Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 53.70

– Darlık barajı doluluk oranı yüzde 54.11

– Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 52.04