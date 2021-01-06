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Başkent sisle kaplandı

Ankara'nın genelinde gece geç saatlerden itibaren görülen sis kent merkezi ve çevre yollarında etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metrenin altına düştü.

Güncellenme: 06:43, 06/01/2021
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Başkent sisle kaplandı

Sis nedeniyle Çankaya, Sıhhiye, Balgat, Dikmen, 100. Yıl, Çukurambar, Çayyolu semtleri, İstanbul, Konya ve Eskişehir yolu, Esenboğa Havaalanı güzergahlarında görüş mesafesinin yer yer 5 metrenin altına düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

SOKAKLARI SİS KAPLADI

Kentin merkezindeki sokaklarında sis altında kalması görenleri şaşırttı. Sisin etkili olduğu bölgelerde trafik akışı olumsuz etkilendi. Yetkililer, sürücüleri, sisin etkili olduğu noktalarda hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşmesi nedeniyle gizli buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. (İHA)

Ankara Çankaya Eskişehir istanbul Konya sis trafik
Yayınlanma Tarihi:06:17,