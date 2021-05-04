‘Zincir ve süpermarketlere getirilen ürün kısıtlamasına uyulmadığını tespit ettik’

Tam kapanma döneminde, Sakarya Valiliği tarafından zincir marketlerde satılması yasaklanan ürünlerin halen reyonlarda olduğu ortaya çıktı. Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Alişan, alınan kararın ivedilikle uygulamaya geçirilmesini istedi.

“VALİLİĞE RESMİ OLARAK İLETTİK”

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Alişan, yasaklara rağmen satışların devam ettiğini belirterek, “Sakarya Valiliği İl Hıfzısıhha Kurulunun 29 Nisan tarihli Zincir ve Süper Marketlere getirdiği ürün kısıtlamasına uyulmadığını tespit ettik. Valiliğe kararın ivedilikle uygulanması gerektiğini resmi olarak ilettik” dedi.

“BU REYONLARA ENGELLEYİCİ TEDBİR ALINMALI”

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında şöyle denildi:

* Talebimiz üzerine Sakarya Valiliği il Hıfzıssıhha Kurulunun 29.04. 2021 tarihli ve 25 numaralı kararının 11. maddesinde zincir ve süper marketlerin kısıtlama günlerinde belli ürünlerde satışı yasaklanmıştı.

* Bunlar perakende inşaat malzemesi, hırdavat, tekstil, giyim, züccaciye, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünleriydi.

* Bu ürünlerin satış reyonları bulunan marketlerin bu reyonlarının, ana faaliyet alanı bu ürünlerin satışı olan iş yerleri için getirilen kısıtlamalara tabi olacak olup, bu reyonların ve bulundukları katların kapatılarak, müşterilerin bu reyonlara ulaşmasını engelleyici fiziki tedbirler alınması bildirilmişti.

“HAKSIZ REKABET ÖNLENMELİ”

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

* Ancak 1 Mayıs 2021 Cumartesi günü yapılan kontrollerde zincir marketlerin yukarıda belirtilen ürünler ile ilgili reyonlarının kapatmadıkları, bant çekmedikleri ve herhangi bir tedbir almadıkları tespit edilmiştir.

* Bu itibarla haksız rekabetin önlenmesi için Sakarya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunun 25 numaralı kararının 11. maddesinde bildirilen hükümlerin yerine getirilmesini sağlayacak denetim ve yaptırımların ivedi olarak uygulanması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederiz.

İlginizi Çekebilir Marketler kaçta kapanıyor? Tam kapanmada marketler kaça kadar açık?